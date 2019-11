Número récord de oficinas de familia, familias reales y jeques irán a la 10ª Cumbre aniversario de inversion

Miembros reconocidos de la junta directiva incluyen:

Sus Altezas Reales el Príncipe Michel de Yugoslavia , nieto del Rey Umberto de Italia y el Príncipe Paul de Yugoslavia .

Su Excelencia el Jeque Abdulrhman Abuhaimid, presidente de Abdulrhman Abuhaimid and Sons Investment Co, Reino de Arabia Saudita.

Mohamed Al Ali , director ejecutivo y consultor de la empresa de inversión internacional del jefe Ahmed Al Maktoum , EAU.

Adam Ladjadj , director de inversiones, oficina privada de Su Alteza el Jeque Hamdan bin Mohammed Al Nehayan, EAU. Mehsan Arshad, director de inversiones y miembro de la junta directiva, oficina privada de Su Alteza el Jeque Theyab Bin Khalifa Bin.

Hamdan Al Nahyan , director gerente y director ejecutivo de Mams Group, EAU.

Faris Al Tahtamooni , director gerente de colaboraciones estratégicas, la oficina del Jeque Sultán Bin Abdullah Al Qasimi, EAU.

Guiseppe Ambrosio , presidente de Monaco Single & Multi-Family Office International Association, Mónaco.

Markus Lehner , director de Markus Lehner Family Office, Mónaco.

Hadi Al Alawi , presidente y director ejecutivo de Al Hayat Group, Reino de Bahréin.

Sheila Barry Driscoll , presidenta y cofundadora de The Billionaire Foundation, EE.UU.

Candice Beaumont , directora de inversiones de L Investments Family Office, EE.UU. y EAU.

Esta dinámica cumbre, de tema "Oriente se encuentra con Occidente", promete ser más espléndida y espectacular que nunca. Las sesiones se centrarán en temas relacionados con perspicacias para inversores de élite, inteligencia artificial y aprendizaje automático, oportunidades globales, planificación sucesoria, filantropía, sugerencias, gobierno de la familia, tecnología de finanzas y más.

"Es un gran placer y un honor volver a Dubái para la sexta cumbre en EAU. Dubái es el anfitrión perfecto para nuestro prestigioso grupo y el hecho que cada cumbre es mayor y más impresionante que la anterior es testigo del compromiso continuado de la región con hospitalidad acogedora, servicio excelente y valores comunes", comentó Sir Anthony Ritossa, presidente de Ritossa Family Office, una empresa familiar que se remonta a hace 600 años en el Imperio Veneciano, en Europa.

"La 10ª Cumbre de oficina global de familia en Dubái será el mayor logro de Sir Anthony Ritossa y todos los asistentes de la cumbre. En calidad de la mayor reunión mundial de oficinas de familia, este ilustre evento es el lugar ideal para debates a alto nivel sobre como enriquecer el legado familiar, aumentar y conservar la riqueza y compartir ideas. Estoy deseoso de dar la bienvenida a mis colegas y amigos de todo el mundo en Dubái", comentó Mohamed Al Ali, director ejecutivo y asesor de la empresa de inversión internacional del Jeque Ahmed Al Maktoum, EAU.

"Todos podemos contar con los dedos de la mano a las personas que han tenido un profundo efecto en nuestros corazones y en nuestra mente. Mohamed Al Ali es una de esas personas. Es la personificación de 'buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones'", comentó la Dama Sheila B. Driscoll.

"He producido literalmente miles de eventos y conferencias en todo el mundo y nunca he visto tal amplitud de visión y proyecto. El apoyo oficial del Jeque Maktoum y el Príncipe de Mónaco, la presencia de los herederos de las familias reales de Bahréin y Yugoslavia, los herederos de Reynolds, Rockefeller, Bismarck, Muhammad, Menelik, Selassie y las plataformas financieras globales más innovadores es algo inaudito. Su evento ocupa el primer lugar como la cumbre más sorprendente e inspirada. Me siento orgulloso de colaborar", comentó Matteo Peri, CNBC Europa.

Para más información acerca de eventos futuros e invitaciones a 10ª Cumbre de inversión en oficina global de familia en Dubái, escriba un correo electrónico a info@DubaiSummit.org o visite www.DubaiSummit.org.

Vídeo https://youtu.be/B5qmy9cJEMM

