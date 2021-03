NuORDER kondigt financiering van $ 45 miljoen aan

Nieuwste investeringsronde van toonaangevend B2B-commerceplatform wijst op snel veranderend groot- en detailhandelslandschap

LOS ANGELES, 11 maart 2021 /PRNewswire/ -- NuORDER, het toonaangevende B2B e-commerceplatform kondigt aan dat het $ 45 miljoen heeft opgehaald in een ronde geleid door Brighton Park Capital en Imaginary Ventures. De financiering getuigt van de versnelling van digitaal kopen en verkopen in de afgelopen twaalf maanden en wijst op toekomstige groeimogelijkheden binnen de B2B-markt, die een waarde vertegenwoordigt van vele miljarden dollars.

Deze investeringsfase zal NuORDERs aanhoudende groei en expansie binnen de focusmarkten ondersteunen en het bedrijf in staat stellen om commerce, finance, betalingen, data en discovery tussen merken en retailers binnen de wereldwijde B2B-marktplaats te claimen en te transformeren.

Natalie Massenet, medeoprichter en managing partner van Imaginary Ventures en oprichter van Net-A-Porter, zal toetreden als bestuurslid en strategisch partner die de Europese expansie en groei van de mode- en luxeretailmarkten zal aansturen. Managing Partner Mark Dzialga van Brighton Park Capital zal ook zitting nemen in de raad van bestuur en zijn expertise inbrengen in het helpen van bedrijven bij het verwezenlijken van hun wereldwijde ambities en binnen betalingen en de markt.

"Ik heb uit de eerste hand gezien hoe traag de mode- en retailindustrie zich aanpast aan veranderingen zonder kantelpunt, en het afgelopen jaar was voor velen opnieuw een kritiek buigpunt," zegt Natalie Massenet, medeoprichter en managing partner van Imaginary Ventures. "In de afgelopen decennia is er veel aandacht besteed aan de consumentenkant van de detailhandel, maar weinig aan de manier waarop de sector achter de schermen werkt. NuORDER heeft de broodnodige technologie ontwikkeld om groothandel, inkoop, merchandising en nu ook betalingen aan te drijven, en biedt bedrijven digitale hulpmiddelen om efficiënt en winstgevend te werken in een snel veranderend consumenten- en detailhandelslandschap. Imaginary Ventures is er trots op NuORDER te steunen en ik ben verheugd toe te treden tot de raad van bestuur om het bedrijf in deze nieuwe groeifase te begeleiden."

"NuORDER heeft het inkoop- en verkoopproces van groothandelaars voor toonaangevende wereldwijde merken en retailers digitaal getransformeerd", aldus Mark Dzialga, CEO en Managing Partner van Brighton Park. "Terwijl het consumentenlandschap zich blijft ontwikkelen, weerspiegelt deze investering het sterke geloof van Brighton Park in het getalenteerde team van NuORDER en het gedifferentieerde platform dat een revolutie teweegbrengt op het gebied van retail merchandising, betalingen en visualisatie. We kijken ernaar uit om onze investeringsexpertise in te zetten om de groei en het succes van het bedrijf op lange termijn te ondersteunen"

Sinds 2011 reikt NuORDER oplossingen aan voor de echte problemen van de mode-, luxe-, schoenen-, outdoor- en sportindustrie. Door middel van geavanceerde technologie en digitale marktinstrumenten, waaronder Virtual Showroom en een onlangs gelanceerd betalingsaanbod, blijft het bedrijf gericht op het creëren van meer efficiëntie en inkomsten voor zijn klanten en de sector in het algemeen. In de afgelopen twaalf maanden kende NuORDER een groei van 125%, gedreven door de gevolgen van de pandemie en de noodzaak voor bedrijven om hun processen te digitaliseren en te stroomlijnen, waarbij 30% van de GMV uit Europa komt. Toonaangevende detailhandelaars, waaronder Saks Fifth Avenue, Nordstrom en Bloomingdale's, doen al hun inkoop- en verkoopactiviteiten exclusief via NuORDER. Deze recente investeringsronde zet NuORDER op weg om een nieuwe standaard te zetten voor B2B-handel en om innovatie te stimuleren binnen de wereldwijde markt.

"Het is een cruciale tijd voor de sector en belangrijker dan ooit voor NuORDER om merken en detailhandelaars wereldwijd innovatie te bieden om hen te helpen slagen. Het nieuwe kapitaal stelt ons in staat om onze visie te versnellen met belangrijke investeringen in product en techniek. We voelen ons bevoorrecht met deze geweldige partners die onze groei ondersteunen", zegt Olivia Skuza, mede-oprichter en mede-CEO van NuORDER. "In een tijd waarin het B2B-commercelandschap zich snel ontwikkelt, blijven we gefocust en zijn we in staat om onze kernmissie uit te voeren: een wereldwijde standaard zetten voor commerce, discovery en betalingen en de sector een hoogwaardige oplossing aanreiken op één enkel platform," voegt Heath Wells, medeoprichter en Co-CEO van NuORDER, toe.

Voor meer informatie

Over NuORDER

Over NuORDER

NuORDER is het toonaangevende B2B-platform dat handel en ontdekking stimuleert. Met innovatieve technologie en datagestuurde processen als kern creëert het platform meer efficiëntie en een naadloos en meer collaboratief inkoop- en verkoopproces voor 's werelds toonaangevende merken en retailers. NuORDER levert een wereldwijde handelsoplossing die virtuele showroomtechnologie, visueel assortiment en merchandisingtools, betalingen en data-integratie biedt. Het platform verbindt meer dan 3.000 merken en meer dan 500.000 detailhandelaars en is uitgegroeid tot een wereldwijd ecosysteem dat de ontdekking en de markt stimuleert. Het platform is ontworpen met het oog op flexibiliteit en schaalbaarheid en verwerkt meer dan $ 40 miljard in GMV. Het stelt bedrijven van elke omvang in staat om op wereldschaal technologie op ondernemingsniveau te gebruiken. NuORDER, in 2011 opgericht door Heath Wells en Olivia Skuza, heeft zijn hoofdkantoor in Los Angeles en kantoren in New York City, Milaan, Londen, Parijs en Australië. Door onverschrokken innovatie en eersteklasservice brengt NuORDER een radicale verandering teweeg in de de B2B-handel.

Over Brighton Park Capital

Over Brighton Park Capital

Brighton Park is een in Greenwich, CT gevestigde investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in software, informatiediensten, op technologie gebaseerde zakelijke diensten en gezondheidszorg. De onderneming streeft ernaar te investeren in bedrijven die zeer innovatieve oplossingen bieden en samen te werken met uitstekende managementteams. Brighton Park biedt een specifiek ontwikkelde waardeverhogende capaciteit die voldoet aan de unieke eisen van elk van haar bedrijven.

Over Imaginary Ventures

Imaginary Ventures is een durfkapitaalonderneming die zich richt op innovaties op het snijvlak van detailhandel en technologie. Natalie Massenet en Nick Brown lanceerden Imaginary Ventures in 2018 om te investeren in de tech-enabled merken en platforms die de manier waarop we leven veranderen door best-in-class producten en ervaringen te bieden. In december 2020 kondigde Imaginary Ventures hun tweede fonds van $ 160 miljoen aan om hun dynamische ecosysteem van merken uit te breiden, met een blijvende focus op nieuwe en onaangeboorde consumentenmarkten die klaar zijn voor versnelde groei, diverse oprichters en technologieplatforms die het retaillandschap herdefiniëren. Voor meer informatie over Imaginary Ventures kunt u terecht op imaginary.co.

