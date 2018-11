Nuove auto famose, esperienze interattive, social e test di guida sono confermati per il LA Auto Show® 2018

Esperienze nuove e quelle favorite dai fan per tutte le età sono in arrivo al Los Angeles Convention Center, dal 30 novembre al 9 dicembre

LOS ANGELES, 20 novembre 2018 /PRNewswire/ --Coloro che parteciperanno al LA Auto Show® di quest'anno avranno l'opportunità di provare diverse nuove attrazioni e attivazioni presso il Los Angeles Convention Center, dal 30 novembre al 9 dicembre. Utilizzando uno spazio di quasi 93.000 metri quadrati, il campus di LA Auto Show presenterà numerose nuove esperienze interattive ed esposizioni curate tra cui simulatori, test di guida, aree gioco, auto personalizzate, le ultime soluzioni di mobilità così come alcuni veicoli mai visti prima, per partecipanti di tutte le età.

"Per un evento annuale, che esiste da più di un secolo, il LA Auto Show continua ad essere un'attrazione primaria per gli abitanti di Los Angeles e per i turisti," ha dichiarato Terri Toennies, Vice Presidente Esecutivo e Direttore Generale di LA Auto Show e AutoMobility LA. "Coloro che parteciperanno quest'anno possono aspettarsi il ritorno delle esperienze interattive favorite dai fan così come nuove esperienze tutte da scoprire. Sia che si partecipi con la famiglia, con gli amici o da soli, c'è qualcosa per tutti alla nostra fiera."

Le esposizioni e le esperienze presentate al LA Auto Show 2018 includono (ma non si limitano a):

Esperienze interattive

Area gioco Amazon: Jeremy Clarkson , Richard Hammond , e James May stanno portando evoluzioni e giri veloci su PlayStation 4 e Xbox One con The Grand Tour Game , un gioco di guida a episodi basato sull'omonima serie Prime Original, The Grand Tour . Creato da Amazon Game Studios, The Grand Tour Game porta i giocatori in paesaggi esotici, dove guideranno le auto più interessanti del mondo e parteciperanno a stravaganti gare nella fiera.

Test di guida BYTON: Il marchio premium di veicoli elettrici intelligenti BYTON offrirà test di guida gratuiti all'interno di un percorso chiuso nella fiera. I partecipanti saranno tra i primi passeggeri a provare il SUV M-Byte Concept e il suo rivoluzionario Shared Experience Display da 49 pollici, che entrerà in produzione alla fine del 2019.

Test di guida gratuiti: Per la primissima volta, i partecipanti avranno l'opportunità, in fiera, di fare prove di guida su modelli Alfa Romeo. I visitatori potranno provare anche nuovi veicoli di altri marchi tra cui Acura, Buick, Chrysler, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Land Rover, Kia, Mazda, Subaru, Toyota e Volkswagen.

Fare un giro con la Slingshot: Situata in Pico Plaza, gli spettatori potranno fare un giro al fianco di un pilota professionista che dimostrerà le divertenti capacità di guida della Slingshot affrontando diverse curve strette all'interno di un percorso di 1.700 metri quadrati costruito su misura.

La Mustang di Bullitt: La Mustang GT Fastback del 1968, famosa per essere stata guidata da Steve McQueen nel film "Bullitt" e con un valore stimato superiore a 4 milioni di dollari, sarà messa in mostra nell'espositore Ford della fiera situato nella West Hall.

Hall of Customs di Galpin: La Hall of Customs di Galpin ospiterà diversi veicoli personalizzati unici, tra cui, per citarne alcuni, una Ford Raptor S da YouTube sensation Salomondrin, una Aston Martin DBS del 2019, e una Mustang Galpin Rocket.

Veicoli personalizzati Lexus: La RC 350 F SPORT personalizzata di Lexus farà la sua spettacolare entrata al Los Angeles Auto Show venerdì 30 novembre. Ispirati dall'esperienza trasformativa dei viaggi, i creativi di Lexus hanno collaborato con alcuni dei migliori customizer del paese provenienti da Miami , Atlanta , Austin e Las Vegas , per creare un'auto unica nel suo genere. Lexus metterà in mostra il viaggio attraverso il paese del veicolo e presenterà otto personalizzazioni influenzate musicalmente con una performance live durante la fiera del famoso DJ Henry Fong.

BUMBLEBEE della Paramount Pictures: Un modello a grandezza naturale di Bumblebee, il Transformers personaggio principale del film di prossima uscita dallo stesso nome, sarà presentato durante il LA Auto Show. I visitatori potranno vedere la statua di Bumblebee, la cui forma originale è quella del Maggiolino di Volkswagen, come anteprima dell'uscita nei cinema del film prevista per il 21 dicembre. È possibile vedere Bumblebee nello stand Turo nel West Atrium.

West Coast Customs: Alla sua prima apparizione al LA Auto Show, West Coast Customs presenterà due auto concept personalizzate create per il fondatore dei Black Eyed Peas Wil.i.AM, una Jeep Wrangler personalizzata "Miami-style" per la star del baseball AROD, una Porche RestoMod 356, una Ferrari Liberty Walk e la Mercedes SLS di Post Malone con interni che replicano la copertina del suo recente album doppio platino. Per celebrare il suo 25esimo anniversario, West Coast Customs annuncerà la West Coast Racers, le prime montagne russe da corsa, che debutteranno al Six Flags Magic Mountain nel 2019.

Gli articoli di merchandising del LA Auto Show sono acquistabili online sul nuovo online store. Per acquistare l'abbigliamento a marchio LA Auto Show in edizione limitata 2018, visitare il sito Store.LAAutoShow.com.

Immediatamente prima del LA Auto Show di quest'anno presso il Los Angeles Convention Center, si terrà AutoMobility LA (dal 26 al 29 novembre), dove i leader del settore automobilistico e tecnologico si incontrano per discutere il futuro del trasporto, presentare nuovi veicoli e mostrare le loro ultime innovazioni a migliaia di giornalisti provenienti da tutto il mondo.

Per informazioni aggiuntive su LA Auto Show o AutoMobility LA visitare LAAutoShow.com e AutoMobilityLA.com.

Informazioni su Los Angeles Auto Show e su AutoMobility LA

Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il maggiore salone dell'auto dell'America Settentrionale della stagione ogni anno. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA™, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2018 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 26 al 29 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2018 aprirà al pubblico dal 30 novembre al 9 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove la nuova industria automobilistica fa affari, presenta prodotti innovativi e rilascia annunci strategici davanti ai media e i professionisti del settore da tutto il mondo. LA Auto Show ha il supporto di Greater L.A. New Car Dealer Association (associazione dei nuovi rivenditori di auto dell'area di Los Angeles) ed è gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni aggiornate seguite il LA Auto Show su Twitter: twitter.com/LAAutoShow, tramite Facebook facebook.com/LosAngelesAutoShow o su Instagram https://www.instagram.com/laautoshow/ e iscrivetevi su http://www.laautoshow.com/ per ricevere le notifiche. Potete ascoltare le vecchie conferenze, interviste, e presentazioni sul nuovo podcast di AutoMobility LA su https://automobilityla.com/podcast/. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitare il sito https://www.automobilityla.com/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg

