Nutanix impulsiona data center definido por software e ambiente multicloud

SAN JOSE, Califórnia, 23 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- .NEXT Conference - Nutanix (NASDAQ: NTNX), líder em computação multicloud híbrida, anuncia recursos na Plataforma Nutanix® Cloud, incluindo o lançamento do software AOS™ versão 6 que visa ajudar as empresas a construírem data centers modernos definidos por software e a acelerarem seus ambientes multicloud híbridos. Com essas novidades, as empresas terão uma rede virtual integrada, recuperação de desastres (DR) aprimorada e segurança Zero Trust. Tudo isso sendo gerenciado por meio de uma única interface, simplificando a gestão e reduzindo custos operacionais.

"Nossos clientes estão procurando soluções de nuvem que atendam às suas necessidades, sendo simples, flexíveis e que permitam escolher a tecnologia certa para cada situação, com liberdade", disse Rajiv Mirani, CTO da Nutanix. "A Plataforma Nutanix Cloud continua a quebrar silos comuns dentro das equipes de TI com o objetivo de simplificar as operações para que os clientes possam se concentrar nas demandas do negócio. Com os novos recursos, estamos entregando soluções para ambientes híbridos multicloud, incluindo segurança, recuperação de desastre e redes virtuais".

Nuvem Privada Virtual Simplificada por Multicloud Híbrido

O Nutanix AOS 6 agora pode entregar o Flow Networking™, uma oferta de Virtualização de Rede no hipervisor AHV® que permite aos clientes simplificar sua rede por um único painel de gerenciamento definido por software. Empresas e prestadores de serviços podem agora facilmente criar Nuvens Privadas Virtuais (VPCs) a fim de oferecer a seus usuários uma agilidade semelhante a uma nuvem com mínima dependência de switches e roteadores de hardware.

O Flow Networking também dispõe de recursos de VPN que permitem aos clientes estender suas redes virtuais para qualquer infraestrutura de nuvem pública e privada. A capacidade de fornecer conectividade em nuvem sob demanda, sem precisar de equipamentos dedicados e outras configurações complexas, ainda reduz mais os custos e simplifica as operações.

Acesso Expandido para Continuidade do Negócio e Recuperação de Desastres

Clientes que adotarem a Plataforma Nutanix Cloud com AOS 6 terão acesso a novas funcionalidades de Continuidade de Negócios e Recuperação de Desastres (BCDR – Business Continuity/Disaster Recovery), anteriormente encontradas apenas em soluções especializadas. Construída no AOS 6, a solução dá a opção de acelerar a cloud pública como um site secundário, provê suporte para metro-clustering nativo para o hipervisor AHV integrado, permitindo failover automático em caso de desastre, bem como recursos de criptografia ponta a ponta para o tráfego de DR. Além disso, um novo painel de DR oferece uma visão abrangente da configuração e do status de DR dos clientes em sites primários e secundários. Esses recursos permitem que as empresas eliminem hardware e software especializados em recuperação, reduzam os custos de licenciamento, melhorem o tempo de recuperação, simplifiquem suas operações e eliminem potencialmente os caros sites secundários em espera ativa. Dessa forma, empresas de médio porte conseguem ter orçamento ou habilidades para implementar recursos robustos de DR com objetivo de proteger seus negócios contra desastres.

Políticas de segurança automatizadas para Zero Trust

Cada vez mais organizações estão procurando adotar uma abordagem de Zero Trust para a segurança, mas o desenvolvimento de políticas que sejam eficientes pode ser um obstáculo significativo, particularmente para ambientes que abrangem nuvens públicas e privadas. Os próximos recursos da Plataforma Nutanix Cloud, como parte da plataforma Flow Security Central™ SaaS, eliminam este desafio comum ao criar automaticamente políticas de micro-segmentação Flow por meio de um mecanismo de planejamento baseado em Machine Learning que analisa o tráfego de rede de uma organização e recomenda políticas de segurança com intuito de proteger as cargas de trabalho da máquina virtual contra possíveis ataques.

Além disso, a Plataforma Nutanix Cloud possibilita integração com a solução de detecção e resposta de gerenciamento de vulnerabilidades (VMDR) líder de mercado da Qualys para capacitar os clientes a agilizar os esforços de aplicação de patches de segurança com recursos de detecção de ameaças virtuais centrados em máquinas e visualização de riscos de vulnerabilidade.

A proteção nos Nutanix Files ajudará a detectar e prevenir contra mais de 4.000 assinaturas conhecidas de ataques de ransomware com a capacidade de fornecer novas assinaturas de forma dinâmica. Os produtos Nutanix AOS, AHV e Files passaram a fazem parte da Lista de Produtos Aprovados pelo Departamento de Rede de Informação de Defesa (APL) após completar com sucesso rigorosos testes de cibersegurança e interoperabilidade.

"O AOS 6 e a Plataforma Nutanix Cloud, em conjunto, compõem uma solução de ponta a ponta, que permite executar qualquer aplicação, incluindo as mais críticas, on-premises e na nuvem pública", disse Eric Sheppard, vice-presidente de pesquisa do IDC Infrastructure Platforms and Technologies Group. "Os novos recursos atendem a muitas das demandas dos clientes que buscam ganhar eficiência e confiabilidade por meio das nuvens, a fim de suportar suas necessidades atuais e futuras".

As funcionalidades de rede virtual e DR empresarial já estão atualmente disponíveis para os clientes e a Nutanix continua sempre a desenvolver melhorias em segurança.

Sobre Nutanix

A Nutanix é líder global em software em nuvem e pioneira em soluções de infraestrutura hiper convergente, tornando a computação invisível em qualquer lugar. Organizações em todo o mundo usam o software Nutanix para alavancar uma única plataforma para gerenciar qualquer aplicativo em qualquer local em qualquer escala para seus ambientes privados, híbridos e de várias nuvens. Saiba mais em www.nutanix.com ou siga-nos no Twitter @nutanix.

