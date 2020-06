Nutriex- Rennova doa R$ 6,8 milhões ao combate da COVID-19

Conforme Leonardo Rezende, CEO da Nutriex-Rennova, para que as doações chegassem rapidamente, eles mapearam as ONGs locais para facilitar a logística do transporte. A primeira contemplada foi a Organização das Voluntárias de Goiás, que recebeu cerca de 1,5 tonelada de produtos de higiene.

A empresa também tem apoiado dezenas de lives musicais, em parceria com grandes artistas brasileiros para expandir as suas doações para todo o território nacional, somando mais de 10 toneladas de álcool em gel (600 mil frascos da marca Biogex) para entidades como Retiro dos Artistas (RJ), Central Única das Favelas (RJ) e Associação Pro Melhoramento do Morro do Salgueiro (RJ), mais de 100 mil máscaras de proteção para Associação Raio de Sol da Amazônia (AM), Casa de Apoio São Luiz, entre outras, além de mais 10 toneladas de alimentos para a Mesa Brasil. Em São Paulo, mais de 800 kits de produtos de higiene já chegaram em orfanatos e entidades carentes.

Além das doações, a empresa já contabiliza mais de R$ 13 milhões para a fomentação do mercado e está fornecendo um pacote de benefícios para subsidiar seus clientes. "O momento que vivemos pede união e nós estamos comprometidos em ajudar o país no combate à Covid-19. Por meio de ações como essas, esperamos contribuir para um bem comum, em que o mais importante é a preservação da saúde de todos", finaliza o CEO da Nutriex, Leonardo Rezende.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1193268/Leonardo_Rezende___CEO_Nutriex.jpg

FONTE Nutriex-Rennova

SOURCE Nutriex-Rennova