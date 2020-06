Nutriex/Rennova doa R$ 6,8 milhões ao combate da COVID-19

"Para que as doações chegassem rapidamente, começamos pelas ONGs locais, devido a logística do transporte. A primeira contemplada foi a Organização das Voluntárias de Goiás, que recebeu cerca de 1,5 tonelada de produtos de higiene", aponta Leonardo Rezende, CEO da Nutriex/Rennova .

Através do apoio de lives musicais, em parceria com grandes artistas brasileiros, a Nutriex/Rennova expandiu as suas doações para todo o território nacional. A empresa já doou mais de 10 toneladas de álcool em gel (600 mil frascos da marca Biogex) para entidades como Retiro dos Artistas (RJ), Central Única das Favelas (RJ) e Associação Pro Melhoramento do Morro do Salgueiro (RJ), mais de 100 mil máscaras de proteção para Associação Raio de Sol da Amazônia (AM), Casa de Apoio São Luiz, entre outras, além de mais 10 toneladas de alimentos para a Mesa Brasil. Em São Paulo, a empresa doou 800 kits de produtos de higiene para orfanatos e entidades carentes.

Além das doações, a empresa destinou mais de R$ 13 milhões para a fomentação do mercado e está fornecendo um pacote de benefícios para subsidiar seus clientes. "O momento que vivemos pede união e nós estamos comprometidos em ajudar o país no combate à Covid-19. Por meio de ações como essas, esperamos contribuir para um bem comum, em que o mais importante é a preservação da saúde de todos", finaliza o CEO da Nutriex, Leonardo Rezende.

Sobre a Nutriex/Rennova

Fundada em 2000, a Nutriex atua na industrialização, importação e distribuição no mercado de saúde, higiene e proteção. Com sede administrativa em Goiânia (GO), um parque fabril na cidade e outros dois em Aparecida de Goiânia (GO), a empresa possui mais de 1000 colaboradores e exporta para mais de 16 países. Reconhecida no mercado pelo uso de matérias primas de alta qualidade e pelo desenvolvimento de soluções inovadoras, seu portfólio tem cerca de 300 itens, com marcas próprias como Solar Gold, Bebê Love, Unicórnio, Expert Total, Sai! Inseto, Biogex, entre outras.

A Rennova é uma marca de produtos de estética facial e corporal de alta tecnologia e qualidade, presente em mais de 23 países na Europa, Ásia e América Latina. Sempre em busca de inovação, os produtos Rennova tem uma forte presença no mercado devido a confiança e segurança que oferecem.

