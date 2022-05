NUTRIS ouvre la première usine européenne de fabrication d'isolats de protéines de fèves qui utilise une technologie révolutionnaire

L'investissement est une coentreprise avec le danois SiccaDania , l'une des principales entreprises fournissant des solutions d'ingénierie pour l'industrie basée sur les usines. L'usine utilise une technologie révolutionnaire que l'Université de Copenhague (UCPH) développe depuis plus d'une décennie, et que SiccaDania et NUTRIS.tech™ ont testée intensivement et améliorée, tout en prouvant son application dans un environnement industriel. Cet investissement s'inscrit dans un cycle d'investissement plus vaste, qui comprend l'expansion des installations existantes jusqu'en 2025 et l'établissement de NUTRIS.park™, un centre agro-industriel de pointe, d'ici 2030.

« Je suis fier du fait que NUTRIS Group a été le premier à mettre en œuvre un procédé novateur et une technologie verte pour la production des ingrédients de qualité supérieure à partir de fèves, qui deviendront une source centrale d'énergie dans les aliments de l'avenir, et le premier à construire la seule usine hybride européenne. L'usine utilisera la dernière technologie pour fabriquer des ingrédients d'origine végétale de haute qualité, en mettant l'accent sur les protéines. La nouvelle usine est la première étape vers l'établissement de l'agro-industriel NUTRIS.park™ où tous les processus seront combinés en un seul endroit, de la production primaire, la recherche et le développement, à la production industrielle, ainsi que socialement bénéfique, des installations éducatives et sportives pour tous ceux qui croient en notre concept nutritif, innovant et durable", a déclaré Zvonimir Sedlić, Fondateur et Président du Conseil d'administration du Groupe NUTRIS.

NUTRIS.tech™ produit des isolats de protéines, de l'amidon et des fibres à partir de fèves et de pommes de terre, et collabore actuellement avec plus de 250 fermes familiales et emploie 50 experts. Leur objectif est d'atteindre une capacité de production de 70000 tonnes d'ingrédients de haute qualité pour l'industrie alimentaire d'ici 2025 en coopération avec plus d'un millier de fermes familiales, ainsi que de créer plus de 100 nouveaux emplois. Leurs ingrédients d'origine végétale sont commercialisés sous la marque NutriSmart et sont de qualité supérieure, adapté aux végétariens et végétaliens. Elles sont également exemptes de gluten, d'allergènes et de goût neutre, produites à partir de matières premières provenant de l'UE. Ils sont destinés aux industries alimentaires des marchés à croissance rapide, y compris l'UE, l'Amérique du Nord et l'Asie.

NUTRIS fonctionne selon les principes de l'économie circulaire, dans le but de réduire les déchets et d'accroître l'utilisation de sources d'énergie durables. Par conséquent, ils obtiennent 100 % de l'électricité dont ils ont besoin à partir de sources d'énergie renouvelables. Enfin, leur eau est filtrée et réutilisée, et le sous-produit de l'extraction des protéines des fèves est utilisé pour fertiliser de nouveaux champs.

