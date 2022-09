Nutzen Sie die Infortrend GSc Hybrid Cloud Storage Appliance und entbinden Sie Ihre Daten vom Vendor Lock-in

NEU-TAIPEH, Taiwan, 27. September 2018 /PRNewswire/ --Infortrend ® Technology, Inc. (TWSE: 2495) erklärte die EonStor GSc. Hybrid Cloud Storage Appliance heute zu einer für Unternehmen unabdingbaren Notwendigkeit zur Vermeidung von Vendor Lock-in.

Die Migration von Daten zur Cloud kann mit zahlreichen Vorteilen einhergehen und unter anderem zu gesteigerter Agilität und Flexibilität führen. Sollten nach der Migration jedoch Schwierigkeiten mit dem Cloud-Service auftreten, könnte der Datentransfer zu einem anderen Cloud-Vendor bzw. zurück zum lokalen Speicherplatz mit beträchtlichen Kosten, zusätzlichen technischen Problem etc. verbunden sein.

GSc stellt die One Stop-Lösung für besagte Komplikationen dar. Unternehmen können ihre Daten zwischen zahlreichen Cloud-Services und lokalen Speicherplätzen auf transparente Weise hin- und herbewegen, Speicherkapazitäten dynamisch anpassen und somit ein optimales Kosten-/Nutzen-Verhältnis herstellen. Mit fortschrittichen Cache-Konfigurationsfunktionen ermöglicht GSc darüber hinaus optimierte Speicherleistungen. Diese Eigenschaften verhelfen Unternehmen durch das Caching von häufig verwendeten Blöcken oder Dateien in der lokalen Speicherung zu einem beschleunigten Zugriff auf Clouddaten, während gleichzeitig selten benötigte Daten in der Cloud gespeichert werden.

GSc ermöglicht Verbindungen zu großen Cloud-Services wie Amazon S3, Microsoft Azure, Openstack Swift und Alibaba Cloud und bietet ein Verfügbarkeitsspektrum an Leistung, Konnektivität und Formfaktoren, das sämtlichen unternehmensspezifischen Bedarfsansprüchen gerecht wird.

„Mit GSc müssen Unternehmen keine Gedanken mehr an Vendor Lock-in verschwenden. Sie können ihre Daten nach Belieben und jederzeit entweder in der Cloud oder dem lokalen Speicherplatz ablegen. Jedes Unternehmen kann eine persönliche Speicherstrategie übernehmen, die individuellen Bedürfnissen entgegenkommt", so Thomas Kao, Senior Director of Product Planning.

Klicken Sie hier , um mehr über die EonStor GSc Hybrid Cloud Storage Appliance-Familie zu erfahren.

Informationen zu Infortrend

Seit 1993 widmet Infortrend (TWSE: 2495) sich der Entwicklung und Produktion von Speicherlösungen. Infortrend schreibt unternehmenseigenem Design, Überprüfung und Produktion große Bedeutung zu und bietet mit seinen Speicherlösungen Leistung und Skalierbarkeit entsprechend aktueller Standards, einen benutzerfreundlichen Datenservice, individualisierte Kundenbetreuung und überzeugt mit einem konkurrenzlosen Nutzwert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.

Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc. Andere Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Related Links

http://www.infortrend.com



SOURCE Infortrend Technology, Inc.