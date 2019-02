Nuvaira anuncia una ronda de financiación por 79 millones de dólares para desarrollar tratamiento pionero de la EPOC

Lisa Rogan experta en desarrollo de mercados, se incorpora al equipo ejecutivo de Nuvaira

MINNEAPOLIS, 11 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Nuvaira, un desarrollador de dispositivos médicos innovadores para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, anunció hoy que ha cerrado la obtención de capital de 79 millones de dólares liderada por U.S. Venture Partners, con Endeavour Vision, Qiming Venture Partners Lightstone Ventures y la participación de Richard King Mellon Foundation, junto con todos los inversores de Nuvaira existentes: Advanced Technology Ventures, Morgenthaler Ventures, Split Rock Partners, Versant Ventures, Vertex Venture Holdings y Windham Venture Partners.

El Dr. Dennis Wahr, consejero delegado de Nuvaira, afirmó: "Nos complace contar con tal consorcio de inversores de primer nivel en esta financiación, un claro voto de confianza para nuestro trabajo y el rendimiento de nuestro sistema innovador con catéter en nuestra fase 2b del ensayo controlado aleatorio por cirugía simulada en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Estos fondos se destinarán al ensayo clínico AIRFLOW-3 esencial para su aprobación por la FDA y para aplicar una estrategia de desarrollo clínico específica en mercados europeos clave".

El sistema Lung Denervation System de Nuvaira hace frente a la hiperreactividad de las vías respiratorias, un fundamento fisiopatológico de la EPOC y el asma en un procedimiento denominado denervación pulmonar dirigida (DPD). La tecnología patentada de Nuvaira ha demostrado su seguridad y viabilidad en tres ensayos clínicos: IPS-I/II, AIRFLOW-1 y, recientemente, el ensayo controlado aleatorio por cirugía simulada AIRFLOW-2, el cual se presentó en la conferencia de la Sociedad Respiratoria Europea de septiembre de 2018.

Nuvaira es la primera empresa pulmonar de intervención en desarrollar e informar sobre los resultados de pruebas clínicas aleatorias, doble ciego y por cirugía simulada en pacientes de EPOC obtenidos en un ensayo de fase 2b. El Dr. Frank Sciurba, profesor de medicina de la Universidad Pierre and Marie Curie de Pittsburgh (Pensilvania) e investigador principal en EE.UU. del ensayo AIRFLOW-3 de Nuvaira, dijo: "El rigor del ensayo AIRFLOW-2 ha puesto el listón muy alto para el campo. Los resultados del ensayo AIRFLOW-2 son alentadores y pensamos que DPD posiblemente puede ocuparse de una necesidad no satisfecha para nuestros pacientes con EPOC que siguen teniendo exacerbaciones cuando reciben el máximo tratamiento farmacológico conforme a las directrices establecidas".

Igualmente la empresa anunció que Lisa Rogan se ha incorporado a su equipo ejecutivo como vicepresidenta senior de desarrollo de mercados, aportando sus 20 años de experiencia en el sector de dispositivos médicos a la comercialización de tecnologías de diagnóstico y terapéuticas revolucionarias, incluidos diez años de experiencia en dispositivos pulmonares de intervención dedicados al tratamiento de la EPOC grave.

El Dr. Wahr dijo: "Estamos muy contentos con la suma de Lisa Rogan al equipo ejecutivo de Nuvaira. Cuenta con una profunda comprensión y conocimiento del campo pulmonar porque ha dedicado la pasada década a ello y aporta una gran trayectoria y experiencia comercial relacionada con el acceso a nuevos mercados".

Acerca de Nuvaira

Nuvaira es una empresa no cotizada con sede en Minneapolis, (Minnesota). La empresa ha desarrollado el sistema Nuvaira Lung Denervation System para hacer frente a las enfermedades pulmonares crónicas al tratar con denervación pulmonar dirigida (DPD) nervios hiperactivos de las vías respiratorias. Nuvaira Lung Denervation System es una Marca CE aprobada. El sistema Nuvaira Lung Denervation System se encuentra bajo estudio clínico y no está disponible para su comercialización en EE.UU. Nuvaira y dNerva son marcas registrada de Nuvaira, Inc. Visítenos en www.Nuvaira.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/819841/Nuvaira_Logo.jpg



SOURCE Nuvaira