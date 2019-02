Nuvaira fait part d'un tour de financement de 79 millions de dollars afin de poursuivre un traitement d'avant-garde de la BPCO

Lisa Rogan, vétérane du développement de marché rejoint la haute direction de Nuvaira

MINNEAPOLIS, 11 février 2019 /PRNewswire/ -- Nuvaira, développeur de dispositifs médicaux pour nouveaux produits thérapeutiques, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un financement de fonds propres de 79 millions de dollars dirigé par U.S. Venture Partners, avec Endeavour Vision, Qiming Venture Partners, Lightstone Ventures et Richard King Mellon Foundation rejoignant ce tour de financement en même temps que tous les investisseurs actuels de Nuvaira : Advanced Technology Ventures, Morgenthaler Ventures, Split Rock Partners, Versant Ventures, Vertex Venture Holdings et Windham Venture Partners.

« Nous sommes très enthousiastes d'avoir un puissant consortium d'investisseurs de haut niveau dans ce financement. Ceci représente un vote de confiance très clair dans nos travaux et dans les performances de notre nouveau système à base de cathéter dans notre essai contre placebo randomisé en phase 2b chez des patients atteints de BPCO, ou bronchopneumopathie chronique obstructive, » a commenté le médecin Dr Dennis Wahr, président-directeur général de Nuvaira. « Ces fonds serviront à prendre en charge l'essai clinique AIRFLOW-3 pour approbation par le FDA et à mettre en œuvre une stratégie de développement clinique, ciblée sur des marchés européens clés. »

Le système de Nuvaira pour la dénervation des poumons traite de l'hyperréactivité des voies respiratoires, trouble physiopathologique à la base de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et de l'asthme dans une procédure appelée Targeted Lung Denervation (TLD, dénervation ciblée des poumons). La sécurité et la faisabilité de la technologie exclusive de Nuvaira a fait ses preuves dans trois études cliniques : IPS-I/II, AIRFLOW-1 et plus récemment AIRFLOW-2, essai clinique contrôlé randomisé simulé, ce dernier ayant été présenté lors de la conférence de la Société européenne de pneumologie en septembre 2018.

Nuvaira est la première société interventionnelle pulmonaire à suivre et à publier des données cliniques sur un an, randomisées à double-insu et contrôlées contre placebo chez des patients atteints de BPCO à partir d'un essai en phase 2b. « La rigueur de l'essai AIRFLOW-2 a établi des normes élevées dans ce domaine, » a ajouté Dr Frank Sciurba, professeur de médecine au centre médical de l'université de Pittsburgh (UPMC), médecin-adjoint et principal chercheur de l'essai AIRFLOW-3 de Nuvaira aux États-Unis. « Les résultats de l'essai AIRFLOW-2 sont pour nous encourageants. Nous voyons le potentiel pour que la TLD réponde à un besoin non satisfait chez nos patients souffrant de BPCO et continuant à être affectés par des exacerbations alors qu'ils sont soumis à une thérapie pharmacologique déjà maximale d'après les directives. »

La Société a également annoncé que Lisa Rogan a rejoint son équipe de haute direction en tant que directrice générale adjointe du développement des marchés. Elle apporte avec elle ses 20 années d'expertise de l'industrie des dispositifs médicaux en commercialisation de technologies disruptives dans le diagnostic et les produits thérapeutiques, notamment dix années d'expérience sur les appareils interventionnels en pneumologie ciblant le traitement de BPCO grave.

« Nous sommes très heureux que Lisa Rogan rejoigne notre équipe de direction », a souligné Dr Wahr. « Elle possède une compréhension et une connaissance profonde du domaine de la pneumologie, car elle s'y est consacrée tout au long de la dernière décennie. Elle apporte avec elle son sens aigu des affaires et son expertise dans l'accession à de nouveaux marchés. »

Nuvaira est une société privée dont le siège se trouve à Minneapolis dans le Minnesota. La Société a mis au point le Nuvaira Lung Denervation System, système de Nuvaira de dénervation des poumons. Ce système est utilisé dans la Targeted Lung Denervation (TLD), dénervation ciblée des poumons affectés de maladies chroniques, afin de répondre aux besoins du traitement de l'hypersensibilité des nerfs des voies respiratoires. Le Nuvaira Lung Denervation System a reçu l'approbation de marquage CE. Le Nuvaira Lung Denervation System est actuellement soumis à étude clinique et n'est pas commercialisable aux États-Unis. Nuvaira et dNerva sont des marques de commerce déposées de Nuvaira, Inc. Veuillez nous visiter sur www.Nuvaira.com.

