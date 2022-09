NUVISAN reçoit une subvention de 9,6 millions de dollars américains pour un programme de découverte de nouveaux médicaments contraceptifs non hormonaux multi-cibles

L'expertise de NUVISAN en matière de découverte de médicaments est mise à profit dans le cadre d'une subvention de la Fondation Bill & Melinda Gates

BERLIN, 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- NUVISAN ICB GmbH, société de recherche sous contrat pour la découverte et le développement de médicaments (« NUVISAN ICB »), a annoncé aujourd'hui avoir reçu une subvention de la Fondation Bill & Melinda Gates (Seattle, Washington, USA, « la fondation ») pour un programme intégré de découverte et de développement précoce de nouveaux médicaments contraceptifs non hormonaux.

NUVISAN a reçu une subvention de 9,6 millions de dollars américains sur trois ans de la part de la fondation afin de développer un portefeuille de programmes basés sur plusieurs cibles protéiques humaines prometteuses, d'établir des nouvelles techniques et méthodes, de réaliser le criblage à haut débit (HTS) de 2,46 millions de composés chimiques afin d'identifier des molécules «hits» adaptées à une intervention pharmaceutique, et de poursuivre l'optimisation de ces «hits» en composés chimiques prometteurs in vivo.

« Répondre aux besoins des femmes du monde entier et de leurs familles en matière de planification familiale et de contraception est un défi mondial mais aussi une source de motivation supplémentaire pour NUVISAN, a déclaré Arnoud Huisman, directeur général de NUVISAN ICB et directeur de la stratégie du groupe NUVISAN. Nous apprécions la confiance que la fondation nous accorde et nous sommes ravis de pouvoir mettre à profit la longue expérience de nos scientifiques en recherche pharmaceutique. Dans le cadre de ce programme, nos compétences, depuis la découverte jusqu'au développement de médicaments, permettront de proposer à terme de nouveaux contraceptifs non hormonaux. »

À propos de NUVISAN

Le groupe NUVISAN est un organisme de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (CRO/CDMO) qui compte six sites en Allemagne et en France. De la cible au patient, NUVISAN propose des solutions d'excellence et sur-mesure tout au long du processus de découverte et de développement des médicaments. Grâce à plus de 40 ans d'expérience et à plus de 1 000 employés, NUVISAN aide ses partenaires (start-ups de biotechnologie, entreprises pharmaceutiques et sociétés de capital-risque) à découvrir, développer et mettre sur le marché la prochaine génération de médicaments.

NUVISAN ICB GmbH (Innovation Campus Berlin) a été acquis par NUVISAN en tant qu'unité de R&D pharmaceutique en 2020. NUVISAN ICB possède des décennies d'expertise fructueuse en matière de découverte et de développement de médicaments dans de nombreuses aires thérapeutiques, notamment la santé sexuelle et reproductive des femmes et des hommes, l'oncologie et les maladies cardiovasculaires. Basé à Berlin, NUVISAN ICB fournit des solutions complètes depuis l'identification des cibles jusqu'aux candidats précliniques et médicaments expérimentaux (IND), incluant les technologies des protéines, la biologie structurelle, le criblage à haut débit, la chimie computationnelle et médicinale, la pharmacologie, la recherche translationnelle, la pharmacocinétique des médicaments, ainsi que la toxicologie. Grâce à un récent investissement stratégique d'ALS Limited (ASX: ALQ), le groupe NUVISAN est aujourd'hui l'une des entreprises à la croissance la plus rapide du secteur, au bénéfice de ses partenaires et de ses patients. Pour en savoir plus, consultez le site www.nuvisan.com.

