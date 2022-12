NV Gotion s'installe en Thaïlande, prévoyant de construire une base d'exportation de batteries dans les pays de l'ANASE

HEFEI, Chine, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 15 décembre, Gotion High-tech a signé un accord de coopération avec Nuovo Plus, du groupe thaïlandais PTT, pour créer une coentreprise appelée NV Gotion Co., LTD (à confirmer, abrégé en NV Gotion). La coentreprise se concentre sur la conception, le développement, la fabrication, la vente et l'exportation de modules de batteries et de produits d'emballage, et vise à explorer le marché des nouvelles énergies de l'ANASE et à construire une base d'exportation de batteries au sein de l'ANASE. Le groupe PTT est la plus grande entreprise énergétique et pétrochimique contrôlée par l'État thaïlandais. Le partenariat aidera la Thaïlande à atteindre l'électrification complète et la carboneutralité d'ici 2065.

Online signing ceremony site

Le matin même, les deux parties ont signé l'accord par liaison vidéo. Buranin Rattanasombat, directeur des nouvelles activités et infrastructures du groupe PTT et président du Conseil d'administration de Nuovo Plus, et Li Zhen, président de Gotion High Tech, ont assisté à la cérémonie.

Selon l'accord, Gotion Singapour PTE. Ltd. de Gotion High-tech est entré en coopération stratégique avec Nuovo Plus Co., LTD du groupe thaïlandais PTT, et prévoit d'installer Thailand NV Gotion Co., Ltd. (« NV Gotion ») dans le corridor économique de l'Est (CEE) thaïlandais. Le champ d'activité de la coentreprise comprend la conception, le développement, la validation et la fabrication de modules de batteries, de batteries, ainsi que de systèmes de gestion des batteries pour un large éventail de véhicules et de systèmes de stockage d'énergie. NV Gotion prévoit de construire une ligne de production de batteries lithium-ion dans le CEE. D'ici le quatrième trimestre de 2023, la première phase de la ligne de production devrait être activée et fournir des produits de batterie de haute qualité sur le marché. NV Gotion explorera activement les marchés des nouvelles énergies dans les États membres de l'ANASE tout en fabriquant des batteries au niveau local et en développant le marché en Thaïlande. L'entreprise est déterminée à construire une base d'exportation de batteries dans l'ANASE.

À propos de Gotion High-tech

Gotion High-tech est un leader mondial des solutions fonctionnant avec les nouvelles énergies. Il se concentre sur la R&D, la production et la vente de batteries lithium-ion pour VE et de batteries pour systèmes de stockage d'énergie, et se classe parmi les premiers en Chine et sur le marché mondial en termes de force globale. Gotion High-tech exploite actuellement plus de 14 sites de fabrication de batteries de gigaéchelle dans le monde entier. Et avec 5 bases de production de matériaux de batterie, son activité couvre également l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en batterie d'amont en aval, y compris le recyclage des batteries.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1969438/image_1.jpg

SOURCE Gotion High-Tech