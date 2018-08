Ny PHNIX varmepumpe med inverterteknologi lanceres i Skandinavien

GUANGZHOU, Kina, 8. august 2018 /PRNewswire/ -- Førende varmepumpeproducent PHNIX oplyser, at virksomheden snart lancerer to nye energieffektive varmepumper med inverterteknologi i Skandinavien. PHNIX's forretningspartnere i Tyskland og Sverige har for nylig afprøvet den nye serie af varmepumper med inverterteknologi, sagde Peter Wang, viceadministrerende direktør med ansvar for PHNIX's globale oversøiske aktiviteter under et interview med medierne i Guangzhou.

Jab Fan, direktør for PHNIX's afdeling for boligopvarmning og varmt vand, har lige afsluttet en undersøgelse af det nordiske marked og bemærkede, "De to nye serier af PHNIX-varmepumper er alle med inverterteknologi og er specielt designet til Nordeuropa. Varmepumpen PHNIX DC med inverterteknologi, der lanceres først, er beregnet til opvarmning og køling af boliger (udstyret med PHNIX's fancoil-enhed til vand) samt en løsning med varmt vand. Varmepumpen R32 med inverterteknologi til boligopvarmning introduceres på et senere tidspunkt."