Ny R32 Inverter EVI-varmepumpe til boligopvarmning fra PHNIX lanceres i stor stil i det nordlige Europa

Jab Fan sagde, at PHNIX planlægger at sende produktchefer og teknikere til Europa, hvor de skal give teknisk undervisning i R32-produktlinjen til lokale forretningspartnere for at hjælpe med markedsføring og installation i stor skala. PHNIX vil ved samme lejlighed aflægge besøg hos brugerne af de første leverancer af R32 for at evaluere anvendelsen af pumperne under varierende europæiske klimaforhold.