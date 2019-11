Ny studie visar stora problem bland affärsresenärer

"Samhällsproblem och medarbetarnas erfarenheter påverkar i allt större utsträckning vårt sätt att resa. Förändringarna innebär samtidigt nya förväntningar från affärsresenärerna och de bör tas på allvar", säger Mike Koetting, Chief Product Strategy Officer på SAP Concur. "Samtidigt som företagen söker maximera affärsresenärernas nöjdhet ser vi en verklighet där medarbetarna törstar efter mer empati, vägledning och bättre teknik när de stöter på såväl vanliga frustrationsmoment som mer unika och personliga problem och det innebär att det definitivt finns utrymme till förbättring bland organisationer i alla storlekar."

Ladda ned hela rapporten här: https://www.concur.com/en-us/resource-center/whitepapers/business-traveler-report-2019

Undersökningen genomfördes av Wakefield Research (www.wakefieldresearch.com), en ledande, oberoende leverantör av kvantitativa och kvalitativa marknadsundersökningar samt hybrider däremellan. 7 850 affärsresenärer tillfrågades och som affärsresenär räknades de som reser i arbetet minst tre gånger om året från följande marknader: Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Kinas fastland, Hong Kong, Taiwan, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Indien, Japan, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Norge, Singapore, Malaysia, Sverige, Storbritannien och USA. Undersökningen genomfördes under juli–augusti 2019.

Om SAP Concur

SAP® Concur® är världens ledande varumärke för integrerade hanteringslösningar för resor, utgifter och fakturor. Visionen är att ständigt verka för att förenkla och automatisera den här vanliga typen av processer. SAP Concurs mobilapp har fått toppbetyg och vägleder anställda under sina affärsresor, kostnader överförs smidigt till utgiftsrapporter och fakturagodkännanden sker automatiserat. Genom att integrera data nära nog i realtid och använda AI för att granska 100 % av transaktionerna kan företagen se exakt vilka utgifter som finns och slipper oroa sig för osäkra poster i sin budget. Med SAP Concurs lösningar går traditionellt tidskrävande uppgifter snabbt och effektivt, dagens arbete går enklare och företagen kan prestera på topp varje dag. Läs mer på concur.com eller SAP Concurs blogg.

Om SAP

SAP – The Experience Company powered by the Intelligent Enterprise – är marknadsledande inom företagsprogramvara och hjälper företag att fungera smidigare. Med SAP:s applikationer och tjänster kan kunderna bedriva en effektiv och lönsam verksamhet, anpassa sig kontinuerligt och skapa tillväxt på ett hållbart sätt. Mer information finns på www.sap.com.

