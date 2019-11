Ny undersøgelse afslører forretningsrejsendes største bekymringer

"Samfundsmæssige spørgsmål og medarbejderoplevelser påvirker i stigende omfang vores rejsemåde. Med disse forandringer kommer nye forventninger fra rejsende medarbejdere, som ikke bør ignoreres," sagde Mike Koetting, chef for afdelingen for produktstrategi hos SAP Concur. "Mens virksomheder fortsat prøver at maksimere tilfredsheden hos de rejsende, er virkeligheden den, at medarbejderne hungrer efter mere empati, vejledning og bedre teknologi, fordi de løber ind i både almindelige frustrationer og personlige bekymringer, der kræver forbedringer i organisationer af alle størrelser."

Hent hele rapporten her: https://www.concur.com/en-us/resource-center/whitepapers/business-traveler-report-2019

Undersøgelsen er gennemført af Wakefield Research (www.wakefieldresearch.com), der er en ledende, uafhængig leverandør af kvantitative, kvalitative og hybride markedsundersøgelser, med deltagelse af 7.850 forretningsrejsende, der defineredes som personer, som foretager tre eller flere forretningsrejser fra følgende lande: Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Hongkong, Indien, Japan, Kina, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Norge, Singapore, Storbritannien, Sverige, Taiwan, Tyskland og USA. Undersøgelsen fandt sted i perioden juli-august 2019.

Om SAP Concur

SAP® Concur® er verdens førende brand for integrerede løsninger til styring af rejser, rejseafregning og fakturahåndtering og drives af en ubønhørlig stræben efter at forenkle og automatisere disse daglige processer. SAP Concurs meget populære mobile app leder medarbejdere gennem hver tur. Udgifter placeres uden besvær i rejseregnskabet, og fakturagodkendelse sker automatisk. Ved at integrere data i næsten realtid og ved at bruge kunstig intelligens til kontrol af alle transaktioner kan virksomheder få et nøjagtigt overblik over deres udgifter uden at skulle bekymre sig om blinde punkter i budgettet. Løsningerne fra SAP Concur fjerner gårsdagens kedelige opgaver, gør dagens arbejde nemmere og hjælper virksomheder med at opnå den bedste ydelse hver dag. Få flere oplysninger på concur.com eller på SAP Concurs blog.

Om SAP

Som oplevelsesvirksomheden, der drives af den intelligente virksomhed, er SAP markedsførende i software til virksomheder, og SAP hjælper virksomheder med at opnå en bedre drift. SAP-applikationer og tjenester gør det muligt for vores kunder at drive deres virksomhed med fortjeneste, tilpasse virksomheden løbende og opnå bæredygtig vækst. Besøg www.sap.com for at få flere oplysninger.

