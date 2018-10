Nymity présente une solution spécialisée en droits des personnes concernées

TORONTO, October 18, 2018 /PRNewswire/ --

Nymity, le numéro un mondial de la fourniture de logiciels de respect de la confidentialité basés sur la recherche a annoncé aujourd'hui le lancement de « Nymity DSR », une solution spécialisée permettant d'automatiser le processus de droit d'accès aux données personnelles collectées par les organisations. La solution permet de garantir que les entreprises respectent leurs obligations juridiques en matière de demandes d'accès aux données personnelles, tout en garantissant une expérience positive pour l'auteur de la demande. Qu'il s'agisse de la conformité au Règlement général sur la protection des données (RGPD), au futur California Consumer Privacy Act (CCPA) ou à l'une des plus de 1 900 obligations liées aux droits des personnes concernées (Data Subject Rights ou DSR) énumérées dans les lois de plus de 115 pays, Nymity DSR permet aux entreprises de garantir leur niveau de responsabilité au sein de plusieurs juridictions.

Outre la solution DSR, Nymity présente également de nouveaux outils complémentaires relatifs aux droits des personnes concernées:

un manuel DSR détaillé sur la gestion des droits des personnes concernées ;

détaillé sur la gestion des droits des personnes concernées ; une boîte à outils DSR qui vient compléter les modèles Nymity et permet aux organisations de mieux comprendre leurs obligations juridiques, saisir la portée des droits des personnes concernées et appliquer les méthodes pour les respecter ;

qui vient compléter les modèles Nymity et permet aux organisations de mieux comprendre leurs obligations juridiques, saisir la portée des droits des personnes concernées et appliquer les méthodes pour les respecter ; un guide de responsabilisation portant sur le CCPA de 2018 destiné à aider les organisations à se préparer aux demandes d'accès en vertu du CCPA en 2020.

Terry McQuay, président et fondateur de Nymity, a déclaré : « Suite à la pleine mise en œuvre du RGPD et en vue du CCPA, les droits des personnes concernées font l'objet d'une attention plus grande que jamais. La rapidité et la précision sont essentielles pour répondre aux auteurs de demandes. Nymity DSR simplifie la gestion des demandes de personnes concernées via un puissant tableau de bord spécialisé, un organe de conformité et des modèles de réponse. L'expertise de Nymity en matière de lois relatives à la confidentialité et aux lignes directrices d'organismes de réglementation est intégrée à la solution et vous évite de devoir être un expert en la matière. »

Le manuel DSR explique de quelle manière gérer les différents droits individuels existant au sein des principales juridictions du monde et présente des cas concrets. Il décrit également les meilleures pratiques, politiques et procédures relatives à la gestion des droits des personnes concernées à mettre en œuvre au sein de votre organisation afin de démontrer qu'elle se conforme à ces exigences.

Teresa Troester-Falk, stratège en chef dans le domaine de la protection de la vie privée chez Nymity, a ajouté: « Une organisation responsable veillera à ce que des politiques et procédures internes soient en place pour la gestion des droits des personnes concernées et respectera les délais stricts fixés pour fournir une réponse. Grâce au manuel DSR de Nymity, vous serez au courant des dernières réflexions sur les droits des personnes concernées et contribuerez à la responsabilisation et à la conformité de votre organisation en toute transparence. »

Nymity DSR est disponible dès à présent pour une démonstration et sera publié au premier trimestre de 2019. Veuillez contacter info@nymity.com pour plus d'informations ou pour planifier une démonstration.

Nymity Inc. fournit des solutions logicielles primées de respect de la confidentialité basées sur la recherche qui permettent aux organisations d'atteindre et de maintenir un niveau de conformité concret. Composée en interne de plus de 35 professionnels de la protection de la vie privée, l'équipe de Nymity a analysé plus de 830 lois couvrant plus de 28 000 dispositions et partagé plus de 24 000 heures de leadership éclairé. Basée à Toronto, au Canada, et à Londres (Royaume-Uni), Nymity possède également des bureaux aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Colombie. Pour en savoir plus sur Nymity, consultez le site : https://www.nymity.com/~/media/Website/About/Nymity-Story.pdf.

