Nymity stellt eine Lösung für Experten im Bereich der Datensubjektrechte (DSR) vor

Nymity, der weltweit führende Anbieter von forschungsbasierter Compliance-Software für den Datenschutz, stellte heute "Nymity DSR" vor: eine Expertenlösung zur Automatisierung des Prozesses der Datenzugriffsrechte für Unternehmen. Mit dieser Lösung können Unternehmen ihren gesetzlichen Verpflichtungen für Anfragen von Betroffenen bzw. Datensubjekten nachkommen und sicherstellen, dass die Antragsteller eine positive Erfahrung machen. Unabhängig davon, ob es sich um die Einhaltung der DSGVO, des zukünftigen CCPA oder einer der anderen mehr als 1.900 DSR-Verpflichtungen handelt, die in Gesetzen in über 115 Ländern enthalten sind, ermöglicht es Nymity DSR den Unternehmen, der Rechenschaftspflicht in mehreren Gerichtsbarkeiten nachweislich nachzukommen.

Zusätzlich zur DSR-Lösung führt Nymity außerdem neue unterstützende Materialien zum Thema "Rechte von Datensubjekten" ein:

Ein detailliertes DSR-Handbuch zur Handhabung der Rechte von Betroffenen

zur Handhabung der Rechte von Betroffenen Ein DSR-Toolkit -Zusatz zur Vorlagenlösung von Nymity, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre rechtlichen Anforderungen zu verstehen, den Umfang der Rechte der betroffenen Personen zu ermitteln und Reaktionsmethoden zu entwickeln

-Zusatz zur Vorlagenlösung von Nymity, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre rechtlichen Anforderungen zu verstehen, den Umfang der Rechte der betroffenen Personen zu ermitteln und Reaktionsmethoden zu entwickeln Ein CCPA Accountability-Handbuch (California Consumer Privacy Act von 2018), das Unternehmen bei der Vorbereitung auf Zugangsanträge im Rahmen des CCPA im Jahr 2020 unterstützt.

Terry McQuay, Präsident und Gründer von Nymity: "Die DSGVO ist jetzt voll anwendbar und die CCPA steht am Horizont, daher wird den Rechten der betroffenen Personen mehr Aufmerksamkeit als je zuvor geschenkt. Geschwindigkeit und Genauigkeit sind entscheidend, wenn es darum geht, auf Anfragen zu reagieren. Nymity DSR vereinfacht die Komplexität bei der Bearbeitung von Anfragen durch ein Experten-Power-Dashboard, ein Compliance-Panel und Antwortvorlagen. Die Expertise von Nymity in Bezug auf die Datenschutzgesetze der jeweiligen Gerichtsbarkeiten sowie die regulatorischen Richtlinien ist direkt in die Lösung integriert. Sie müssen also kein Datenschutzprofi sein, um sie zu nutzen."

Das DSR-Handbuch erklärt, wie mit den verschiedenen individuellen Rechten umzugehen ist, die in den wichtigsten Gerichtsbarkeiten der Welt bestehen, und bietet praktische Fälle aus der Praxis. Darüber hinaus werden bewährte Verfahren, Richtlinien und Vorgehensweisen für den Umgang mit den Rechten der betroffenen Personen in Ihrem Unternehmen beschrieben, um die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen.

Teresa Troester-Falk, Chief Global Privacy Strategist von Nymity, fügte hinzu: "Eine verantwortliche Organisation wird sicherstellen, dass interne Richtlinien und Verfahren vorhanden sind, um mit den Rechten der betroffenen Personen umzugehen und gleichzeitig die strengen Fristen für die Antworten einzuhalten. Das DSR-Handbuch von Nymity stellt sicher, dass Sie über die neuesten Erkenntnisse zu den Rechten der betroffenen Personen auf dem Laufenden sind und hilft, die nachweisbare Rechenschaftspflicht und Compliance für Ihr Unternehmen zu gewährleisten."

Nymity DSR ist ab sofort als Demo erhältlich und wird im ersten Quartal 2019 veröffentlicht. Bitte wenden Sie sich an info@nymity.com, um weitere Informationen zu erhalten oder eine Demo zu vereinbaren.

Informationen zu Nymity:

Nymity Inc. bietet preisgekrönte, forschungsbasierte Softwarelösungen für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen, die es Unternehmen ermöglichen, nachweisliche Konformität zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Das Team von Nymity besteht aus über 35 internen Datenschutzexperten, die mehr als 830 Gesetze mit über 28.000 Bestimmungen analysiert haben. Damit haben sie über 24.000 Stunden ihrer Vordenkerposition preisgegeben. Nymity hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada, und London, Großbritannien, und verfügt weiterhin über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, den Niederlanden und Kolumbien. Weitere Informationen über Nymity erhalten Sie auf https://www.nymity.com/~/media/Website/About/Nymity-Story.pdf.

