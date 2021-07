NYSE Group, Inc. Choisit TRAFiX LLC comme solution technologique pour les options

NEW YORK, le 21 juillet 2021 /PRNewswire/ -- TRAFiX LLC, une société mondiale FinTech et un leader de l'industrie des systèmes de négociation neutres pour les courtiers, et NYSE Group, Inc. qui exploite la plus grande bourse de valeurs mobilières au monde, ont conclu un accord pluriannuel dans le cadre duquel TRAFiX fournira aux courtiers en bourse NYSE American Options et NYSE Arca Options et à leurs clients respectifs une intégration électronique transparente à NYSE Pillar via le système avancé de gestion des ordres d'options de TRAFiX et/ou le réseau mondial FIX.

« En plus d'une performance et d'un déterminisme supérieurs, NYSE Pillar offrira aux participants au marché des options de NYSE American et NYSE Arca une plateforme à architecture ouverte, sur laquelle nous sommes ravis que TRAFiX soit le principal système de gestion des ordres pour les courtiers en bourse », a déclaré Ivan Brown, Responsable des options et du développement commercial pour NYSE Group. « En tant que premier opérateur boursier pour les salles de marché à accès libre, le NYSE reconnaît la valeur fondamentale de l'association des humains et de la technologie pour mieux répondre aux besoins institutionnels, et TRAFiX, qui a fait ses preuves en matière de flexibilité et de solutions en temps réel, est un collaborateur naturel pour soutenir nos efforts continus visant à améliorer l'expérience d'accès libre sur les marchés d'ptions du NYSE. »

« TRAFiX est ravi de travailler avec le NYSE sur un projet aussi important et nous sommes ravis de fournir aux courtiers en bourse de NYSE American Options et Arca Options notre technologie de pointe. Cela représente le point culminant des efforts considérables déployés par NYSE et TRAFiX pour identifier et fournir les solutions de négociation les plus efficaces aux utilisateurs finaux », a déclaré Michael Ottrando, Directeur général et responsable mondial des ventes pour TRAFiX. « L'ntégration pour les utilisateurs entre les plateformes TRAFiX et NYSE Pillar leur permettra de réaliser un flux de travail électronique open outcry sans faille avec un système de gestion des ordres entièrement conforme et avancé, neutre vis-à-vis des courtiers, et un réseau FIX mondial. »

Walter Fitzgerald, PDG de TRAFiX, a déclaré : « Nous sommes impatients de déployer nos solutions de négociation électronique et notre réseau FIX mondial pour soutenir les courtiers en options et les clients du NYSE Group. Travailler ensemble souligne l'engagement que nous avons à exécuter notre stratégie de croissance tant au niveau national qu'international. TRAFiX se réjouit de cette relation de travail solide avec le groupe NYSE. »

À propos de TRAFiX :

TRAFiX est une société FinTech mondiale, neutre vis-à-vis des courtiers, qui fournit des solutions innovantes de gestion des ordres et de l'exécution, une connectivité FIX en temps réel et des interfaces API normalisées pour répondre aux exigences fonctionnelles et réglementaires du secteur des services financiers. Notre offre évolutive a été spécialement conçue pour tirer profit des dernières améliorations dans le domaine du développement de logiciels et de l'architecture d'entreprise afin de résoudre les défis croissants auxquels les négociants sont confrontés d'aujourd'hui. Prenant actuellement en charge la négociation électronique d'actions, d'options et d'options complexes, notre architecture ouverte permet l'ajout continu de classes d'actifs. Forte d'une expérience de plusieurs dizaines d'années, l'équipe TRAFiX se concentre en particulier sur la conception d'applications supérieures qui s'intègrent dans l'écosystème technologique de nos clients et réduisent le coût total de possession.

