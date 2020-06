NYTT Capture the Fracture®-partnerskap - för att minska incidensen för osteoporosrelaterade höft- och kotfrakturer med 25 % till år 2025

Osteoporos är ett allvarligt och kroniskt tillstånd som över tid försvagar benmassan och gör att skelettet blir tunnare och lättare bryts, [5] men det finns mycket som patienterna och vården kan göra för att minska risken för frakturer. [1] Capture the Fracture är ett initiativ från IOF som nu även stöds av Amgen och UCB i samarbete med University of Oxford. Det är ett globalt program för att aktivt implementera frakturkedjor (FLS) inom hälso- och sjukvården, för att hjälpa patienter med osteoporos att undvika ytterligare frakturer. Efter en osteoporosrelaterad fraktur är det idag ca 80 % av högriskpatienterna som inte identifieras eller behandlas. [6]

"Osteoporos är ett globalt hälsoproblem som leder till 8,9 miljoner frakturer varje år[3], och en tidigare fraktur ökar risken för ytterligare en osteoporosrelaterad fraktur med 86 %.[7] Darryl Sleep, M.D., senior vice VD på Global Medical och medicinskt ansvarig på Amgen berättar att "tidig intervention genom förbättrad identifiering efter frakturen samt förbättrad diagnos och behandling för dessa patienter, kan leda till bättre utfall och minska vårdkostnaderna.[5] Vårt stöd för Capture the Fracture representerar vårt proaktiva arbete för vård utformad för att förutsäga och förhindra potentiellt livsförändrande frakturer innan de inträffar."

"Vi ser i dagsläget en betydande sjukdomsbörda. Den äldre andelen av befolkningen ökar ständigt över hela världen och det har aldrig varit viktigare att uppmärksamma den påverkan som osteoporos och osteoporosrelaterade frakturer har för enskilda personer" säger professor Cyrus Cooper, ordförande i den internationella osteoporosstiftelsen IOF och professor inom muskuloskeletal vetenskap vid University of Oxford.

"Vi vet att implementering av koordinerad vård (så kallad frakturkedja) efter frakturen är den mest effektiva[8] och verksamma åtgärden för att stötta det preventiva arbetet och motverka sekundära frakturer. Jag är väldigt glad över att Amgen, UCB och University of Oxford stödjer vårt program Capture the Fracture när vi inleder vårt arbete med att förbättra utfallet för patienterna" säger Dr. Philippe Halbout, vd för IOF.

Behandlingen av osteoporos är multidisciplinär, vilket understryker behovet av koordinerad vård för att stötta de patienter som har sjukdomen. I centrum av Capture the Fracture-modellen finns en så kallad frakturkoordinator som kan hjälpa till att identifiera patienter med osteoporosrelaterade frakturer så att de kan screenas, diagnostiseras och få rätt behandling för att minska risken för framtida frakturer. Frakturkedjor har visat sig öka antalet diagnoser och behandlingar.[8],[9] Vårt partnerskap siktar på att fördubbla antalet Capture the Fracture-program innan slutet av 2022 från de 390 som redan är igång i dagsläget. Fokus kommer att ligga på nyckelregionerna, inklusive Asien-Stillahavsregionen, Latinamerika, Mellanöstern och Europa.

"Introduktionen av frakturkedjor var en progressiv milstolpe i handläggningen av osteoporos och osteoporosrelaterade frakturer, och ses fortfarande som ett djupgående exempel på hur mycket gott som kan komma när man lyckas samordna flera separata aktörer" säger Professor Dr. Iris Loew-Friedrich, medicinskt ansvarig och vice vd vid UCB. "Samarbete och lärande över gränserna är nödvändigt om vi ska kunna möta framtidens utmaningar och hitta ett sätt att minska konsekvenserna av osteoporos både för vården och patienterna. Detta globala partnerskap stöder UCB:s ambition att sammanlänka vården, hitta vägar att ge mer till patienten och skapa bättre förutsättningar för människor med svåra sjukdomar."

Partnerskapet välkomnar även samarbeten med redan existerande frakturpreventionsgrupper på internationell, nationell och regional nivå för att driva frågor om policyförändringar och prioriteringar för frakturprevention. Ytterligare element i partnerskapet inkluderar utveckling och implementering av effektiva metoder och spridning av god praxis bland verksamheter inom programmet, skapandet av ett digitalt verktyg som dokumenterar och kommunicerar effekten av frakturkedjor, samt personliga mentorskap och utbildningsmöjligheter för vårdpersonal.

"Capture the Fracture innebär en fantastisk möjlighet att använda universitetets akademiska expertis för att leverera verkliga, praktiska förbättringar för vården av osteoporospatienter" säger Dr. Kassim Javaid, docent vid Nuffield Department of Orthopaedics, Rheumatology and Musculoskeletal Sciences (NDORMS) vid University of Oxford. Dr. Javaid och Dr. Rafael Pinedo-Villanueva kommer tillsammans att vara ansvariga för mentorprogrammet och för att utveckla program för utvärdering av vårdflöden och nyttoeffekter av frakturkedjor. "Vi hoppas att vi genom detta program ska kunna förändra miljontals liv och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med nationella och internationella kollegor för att leverera denna vision."

Mer information om Capture the Fracture finns på http://www.capturethefracture.org.

Om International Osteoporosis Foundation (IOF)

IOF är en registrerad icke-vinstdrivande och icke-statlig organisation baserad i Schweiz. IOF har belönats med statusen Roster Consultative av FN:s ekonomiska och sociala råd.

IOF fungerar som ett globalt samarbete mellan patientföreningar, forskningsorganisationer, vårdpersonal och internationella företag som arbetar för att främja god benhälsa och motverka osteoporosrelaterade frakturer. www.iofbonehealth.org

Om Amgen

Alltsedan grundandet 1980 har Amgen varit en pionjär inom bioteknologi. Amgens strävan är att bekämpa allvarliga sjukdomar genom att ständigt expandera potentialen av biologiska läkemedel. Med utgångspunkt i en djupgående förståelse för humangenetiken och den mänskliga biologins grundläggande mekanismer söker Amgen identifiera nya viktiga signalvägar som kan ligga till grund för innovativa behandlingar för svårt sjuka personer.

Mer information finns på www.amgen.com och www.amgen.se och det går även att följa oss på www.twitter.com/amgen.

Om UCB

UCB i Bryssel i Belgien (www.ucb.com) är ett globalt bioläkemedelsföretag som fokuserar på att upptäcka och utveckla innovativa läkemedel och lösningar som förändrar livet för personer som lever med allvarliga sjukdomar i immunsystemet eller centrala nervsystemet. Företaget har 7 500 anställda i ett 40-tal länder och omsatte 4,9 miljarder EUR 2019. UCB är listade på Euronext Brussels (symbol: UCB). Följ oss på Twitter: @UCB_news

Om University of Oxford

Oxford University har placerat sig främst i Times Higher Education World University Rankings i fyra år i rad, och grunden för våra framgångar är vår banbrytande forskning och innovation.

Oxford är världsberömt för framstående forskning och har samlat några av världens mest begåvade människor inom sin verksamhet. Vårt arbete hjälper miljoner människor till ett bättre liv och löser utmaningar genom ett enormt nätverk av partnerskap och samarbeten. Forskningens bredd och interdisciplinära natur är en grogrund för kreativa insikter och lösningar.

Om Nuffield Department of Orthopaedics, Rheumatology and Musculoskeletal Sciences (NDORMS)

NDORMS är en multidisciplinär avdelning som fokuserar på att upptäcka bakomliggande orsaker till muskuloskeletala och inflammatoriska tillstånd och leverera ypperlig och innovativ vård som ökar patienternas livskvalitet. NDORMS är den största akademiska avdelningen i Europa inom sitt område och tillhör Medical Sciences Division på University of Oxford. Det är en snabbväxande sammanslutning med mer än 500 ortopedkirurger, reumatologer och forskare som alla arbetar med muskuloskeletala sjukdomar. www.ndorms.ox.ac.uk

