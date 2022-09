O 13º IIICF em Macau destacou o papel vital da Iniciativa Cinturão e Rota na infraestrutura internacional

MACAU, 30 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O 13º Fórum Internacional de Investimentos em Infraestrutura e Construção ("IIICF", "o Fórum"), organizado conjuntamente pela China Internacional Contractors Association e pelo Macao Trade and Investment Promotion Institute, teve início em Macau em 28 de setembro. Como o maior e mais influente fórum deste tipo no mundo, o início do IIICF deste ano atraiu muitas figuras importantes da comunidade internacional de investimentos em infraestrutura e construção. Estavam presentes na cerimônia de abertura Ho Iat Seng, diretor executivo da Região Administrativa Especial de Macau (SAR de Macau); Zheng Xincong, diretor do escritório de relações do Governo Popular Central na SAR de Macau; Liu Xianfa, comissário do Ministério das Relações Exteriores da República Popular da China na SAR de Macau; Wong Sio Chak, Secretário de Segurança da SAR de Macau; além de diretores de empreiteiras internacionais e de instituições financeiras.

1

Com o tema "Construindo Infraestrutura de Alto Padrão, Sustentável e Centrada nas Pessoas", o Fórum atraiu mais de 1.300 visitantes de mais de 600 instituições, incluindo executivos seniores de 20 instituições financeiras, líderes de mais de 70 empresas entre as Top 250 International Contractors da ENR, bem como tomadores de decisões de grandes empresas industriais e fornecedores do mundo todo. Com foco nas oportunidades e nos desafios enfrentados pela cooperação internacional em infraestrutura na era pós-pandemia, o Fórum buscará formar um amplo consenso e consolidar a cooperação internacional para a viabilização de projetos de infraestrutura verde em todo o mundo.

Como um dos destaques do evento, o Índice de Desenvolvimento de Infraestrutura do Cinturão e Rota (2022) e o Relatório do Índice de Desenvolvimento de Infraestrutura do Cinturão e Rota (2022) foram divulgados no Fórum e demonstraram o importante papel da Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) em projetos internacionais de investimento em infraestrutura e construção.

Durante o Fórum, a China International Contractors Association (CHINCA) lançou o "Mecanismo de Promoção de Infraestrutura Sustentável Internacional" em associação com o Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), o Programa de Meio Ambiente da ONU (UNEP), Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ) e o World Wide Fund for Nature (WWF), em uma tentativa conjunta de promover o desenvolvimento de infraestrutura sustentável diversificado, inclusivo, verde, de baixo carbono e resiliente ao clima.

"Na era pós-pandemia, os países enfrentarão desafios únicos e enfatizaram a importância de a comunidade internacional se unir para investir em infraestrutura e construção, a fim de impulsionar o crescimento econômico e o desenvolvimento e melhorar a subsistência das pessoas", disse Fang Qiuchen, presidente da CHINCA.

Para mais informações sobre o Fórum, acesse: http://en.iiicf.org/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1910789/1.jpg

FONTE China International Contractors Association

SOURCE China International Contractors Association