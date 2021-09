O 50 Best homenageia Dominique Crenn com o Icon Award 2021

Dominique Crenn receberá seu prêmio na cerimônia oficial do The World's 50 Best Restaurants, patrocinada pela S.Pellegrino & Acqua Panna, que será realizada na Antuérpia, Flandres, em 5 de outubro.

A chef nascida na França e que vive em São Francisco, desenvolveu um grande interesse pela culinária graças aos seus pais antes de se mudar para os EUA aos 24 anos e começar seu treinamento formal. Dominique abriu o Atelier Crenn, em São Francisco, em 2011, e o restaurante foi premiado com sua primeira estrela Michelin em poucos meses. Em 2012, Dominique se tornou a primeira mulher dos EUA a supervisionar um restaurante com duas estrelas. Em seguida, ela bateu seu próprio recorde em 2018, quando o Atelier Crenn conquistou o status de três estrelas. Em 2019, o Atelier Crenn foi classificado no Nº 35 na lista The World's 50 Best Restaurants.

Desde que foi diagnosticada com câncer de mama em 2019 (agora em remissão), Dominique fala abertamente sobre sua saúde para aumentar a conscientização sobre a doença. Como uma pessoa metade europeia e metade norte-africana, Dominique também fez uma campanha apaixonada pelo Vidas Negras Importam em 2020 e depois.

William Drew, diretor de conteúdo do The World's 50 Best Restaurants, disse: "Dominique Crenn não é apenas uma chef e restaurateur excepcional, ela é um exemplo de alguém que fala a verdade para as autoridades em todos os aspectos de sua vida - por meio de sua liderança, humanidade e infinita campanha por justiça social dentro e fora da esfera da hospitalidade."

Dominique Crenn disse: "É uma honra incrível ser selecionada como a ganhadora do Icon Award do 50 Best deste ano. Ver meu trabalho ser reconhecido por meus colegas me enche de muito orgulho e apreciação. Espero usar esta plataforma como uma oportunidade para retribuir e inspirar a próxima geração a ser verdadeira consigo mesma e sempre apreciar a jornada."

