O Ad2pro Group combina seus negócios criativos, tecnologia e entrega para formar um Superstudio Digital voltado para a tecnologia, que ajudará seus clientes a "Fazer Mais..."

A criação do Madras Superstudio reflete o compromisso da empresa de garantir que tecnologia e dados estejam no centro de todos os serviços de criação e conteúdo digital.

A promessa de Madras aos clientes é que tanto nós quanto eles podemos "Fazer mais..." Em um mundo de necessidades ilimitadas de ativos em plataformas digitais, toda empresa precisa "Fazer mais."

O presidente executivo da Ad2pro e Madras, Gopal Krishnan, disse: "Nossa consolidação em um Superstudio reflete as mudanças no cenário do marketing atual, em que o uso ideal de recursos para operações criativas eficazes e eficientes passou a ser uma prioridade para todos os nossos clientes, independentemente do setor."

O Superstudio prestará serviços ponta a ponta, desde o planejamento e criação até a entrega e otimização, todos conectados perfeitamente por meio de dados, tecnologia e solução de automação de marketing de propriedade da empresa.

A plataforma de tecnologia da Madras foi renomeada M/Suite. A Madras foi recentemente certificada em conformidade com a ISO 9001 (gestão da qualidade) e em conformidade com a 27001 (segurança da informação), mais uma prova do compromisso da empresa em implantar tecnologia de nível internacional.

Todd Brownrout, CEO da Ad2pro e da Madras, disse: "Sempre nos concentramos em gerar os melhores retornos possíveis para nossos parceiros de mídia e marca. Resumindo, ajudaremos nossos clientes a fazer mais neste exigente mundo digital de volume elevado e ritmo acelerado, fornecendo mais conteúdo, melhores dados e soluções inovadoras que proporcionam um melhor ROI."

O Superstudio é a espinha dorsal de um modelo híbrido interno/nearshore/offshore, com equipes no Reino Unido (Londres), nos EUA (Nova York e Los Angeles), na Austrália (Melbourne) e na Índia (Bangalore e Chennai), e outros estúdios internos nos escritórios dos clientes importantes. No ano passado, a organização produziu mais de 3,5 milhões de ativos criativos exclusivos para clientes de primeira linha em quatro continentes e em vários setores diferentes, incluindo News Corp, Macy's, Bloomingdale's e Thales.

O site consolidado da nova organização é www.madrasglobal.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1283514/Todd_Brownrout.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1283515/Gopal_Krishnan.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1280431/Madras_Logo.jpg

FONTE Ad2pro Group and Madras

Related Links

http://www.madrasglobal.com



SOURCE Ad2pro Group and Madras