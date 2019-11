O altamente antecipado "Bithumb Coin" anunciado oficialmente pela Bithumb Global

O que é o Bithumb Coin

O Bithumb Chain é o protocolo descentralizado de código-fonte aberto que alimenta os produtos, serviços e infraestrutura no ecossistema da Família Bithumb, que ajuda a capturar valor dos negócios comerciais. Para reforçar ainda mais a infraestrutura do ecossistema da Bithumb Chain, a Bithumb Family possui uma variedade de novas tecnologias que agregam à rede de valor do blockchain, incluindo um EaaS (Exchange como serviço) criativo, que é um protocolo único PSP (Profit Protocolo de compartilhamento). O EaaS permite que os usuários acessem o serviço através de um clique, e adicionando a essa estrutura para incentivar os usuários está o Bithumb Coin (BT).

O Bithumb Coin (BT) permite transações dentro da Cadeia Bithumb e fornece o mecanismo necessário para facilitar os verdadeiros incentivos e valor dentro do protocolo. O primeiro princípio do projeto do mecanismo Bithumb Coin (BT) é facilitar o fluxo de valor do ecossistema da Família Bithumb, permitindo promover o desenvolvimento sustentável.

A distribuição de tokens foi descrita da seguinte forma: 30% da distribuição de tokens é baseada no pool de incentivos do usuário, enquanto outros 30% são alocados para incentivos de negociação com um sistema de pontos que será registrado posteriormente. As outras funcionalidades da moeda são as seguintes: Utilidade dentro da Bithumb Chain para taxas de manuseio, direitos de uso do sistema da cadeia Bithumb e pagamento das taxas de transação da plataforma Bithumb Global, bem como procedimentos de pagamento para novos produtos no futuro. Por meio do contrato de arrendamento do sistema, os usuários também podem alugar seu BT para obter recompensas de arrendamento. Além disso, os detentores da BT podem votar e participar da governança da Bithumb Chain, que inclui a indicação da lista de projetos. Com efeito, os eco-participantes do Bithumb Chain não apenas participam da formulação e direção do desenvolvimento da rede, mas também das decisões de investimento do Bithumb Chain. Os exemplos incluem a BT, permitindo aos detentores de privilégios as atividades de marketing da plataforma, incluindo tickets de sorteio adicionais para o BG Staging e taxa de retorno adicional ao participar de apostas em tokens. Outras vantagens de manter a BT incluem a participação em eventos da Bithumb Chain, como distribuições justas de tokens. Bithumb Coin tem muitas vantagens projetadas para o titular.

Relação entre Bithumb Coin (BT) e Bithumb Chain

25% da distribuição de tokens da BT é baseada no desenvolvimento e sustentabilidade da cadeia. A inter-relação da Bithumb Chain com a BT pode ser análoga a como uma cidade inteligente de blockchain funcionaria. A Bithumb Chain representaria o quarteirão da cidade, enquanto vários membros da Família Bithumb representariam estruturas individuais dentro da cidade e o Bithumb Coin (BT) serve como a estrada de interconexão entre as diferentes estruturas no quarteirão da cidade. Um exemplo disso em ação é o seguinte: Os detentores de BT podem apostar em um número de tokens para se tornar um nó da comunidade da plataforma Bithumb Global e participar regularmente das indicações de listagem da Família Bithumb. 50% da receita da plataforma também será usada para recompra da BT até restarem 150 milhões de tokens. A Bithumb Coin (BT) facilitaria a troca de valor e informações em toda a cadeia Bithumb, promovendo assim o desenvolvimento sustentável de todos os produtos, plataformas e serviços da cadeia.

A Bithumb Korea é uma das maiores exchanges de bitcoin do mundo. Seu volume diário de negociação é responsável por 75,7% do mercado de bitcoin na Coréia do Sul, representando 15% do mercado global de bitcoin. Com o Bithumb sendo rapidamente o ecossistema de ativos digitais mais fácil de usar, com um sistema de segurança cibernética sólido, a BT tem um futuro brilhante para seus 8 milhões de usuários da Família Bithumb que já participam do ecossistema.

O fornecimento de tokens da Bithumb Coin será escasso, com apenas 300 milhões de tokens.

Para mais detalhes, consulte o site da Bithumb Global para o anúncio.

Sobre a Bithumb Global

A Bithumb Global é o braço global da Bithumb Korea, uma das principais exchanges mundo, com um volume de transações coletivas superior a 1 trilhão de dólares. O Bithumb Global foi projetado para facilitar todos os usuários globais a negociar, participar ou contribuir com o ecossistema de ativos digitais com facilidade.

O objetivo da Bithumb Global é tornar-se um ecossistema de ativos digitais fácil de usar, com medidas mais rígidas de segurança de padrões internacionais e maior liquidez. Para mais informações sobre a Bithumb Global, visite www.bithumb.pro

