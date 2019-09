O amor não tem limite - Roberto Carlos e Lucky.io

Roberto Carlos participou de uma coletiva de imprensa organizada pelo cassino on-line LUCKY.io em colaboração com a instituição de caridade Puttinu Cares dedicada ao câncer infantil. A coletiva realizou-se no Estádio de Futebol da Puttinu Cares em Malta no dia 11 de setembro. O famoso jogador de futebol, um embaixador do cassino, estava em Malta para autografar várias mercadorias leiloadas durante a 15a edição da maratona anual de futebol da Puttinu Cares, com a duração de três dias, realizada de 13 a 15 de setembro.