O aplicativo Cyclonis Password Manager recebe certificação da AppEsteem

DUBLIN, 30 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Cyclonis Limited ficou muito satisfeita de saber que sua ferramenta de gerenciamento e produtividade, o Cyclonis Password Manager, recebeu a altamente respeitada Certificação da AppEsteem. Sendo certificado pela AppEsteem, o Cyclonis Password Manager cumpriu uma análise rigorosa e exigente, mantendo e cumprindo os altos padrões da AppEsteem para o compromisso com a proteção dos direitos dos consumidores e usuários. A certificação do Cyclonis Password Manager, que pode ser visualizada no endereço https://customer.appesteem.com/certified?vendor=CYCLO, satisfaz mais de 100 diferentes Exigências para a Certificação de Aplicativos (ACRs - App Certification Requirements), cobrindo uma variedade das mais completas orientações voltadas para a proteção dos consumidores do setor de softwares.

Sobre a certificação, Patrick Morganelli, porta-voz da Cyclonis Limited, disse, "Juntamente com nossos consumidores, não poderíamos estar mais felizes por receber a Certificação AppEsteem, a qual demonstra ainda mais nosso compromisso de proteger nossos clientes e fornecer continuamente os níveis de integridade e transparência esperados pelos desenvolvedores de alto nível quando se trata de condutas éticas para softwares. A Certificação AppEsteem permite que nossos clientes saibam que temos uma política de colocar os consumidores em primeiro lugar e, ao mesmo tempo, a missão de ajudar a limpar o setor de download de softwares".

Dennis Batchelder, presidente da AppEsteem, acrescentou, "O anúncio de que o Cyclonis Password Manager recebeu a Certificação AppEsteem valida o compromisso da Cyclonis Limited, compartilhando nossa convicção de assegurar que os consumidores não tenham nada a temer ao baixar, instalar e usar aplicativos".

A AppEsteem trabalha regularmente com vendedores de software em todo o setor, além de empresas de anti-malware, plataformas de software, grupos de consumidores e reguladores governamentais. A AppEsteem desencoraja continuamente práticas fraudulentas, ajudando a identificar softwares e serviços que possam prejudicar os consumidores. Ao obter a Certificação AppEsteem, o Cyclonis Password Manager fará parte de um grupo de programas comprometidos com as práticas e orientações limpas de software estabelecidas pelos grupos do setor, além de estar entre os poucos aplicativos certificados pela AppEsteem que ajudam a aumentar a produtividade on-line através da organização e criptografia de senhas e de outros dados confidenciais.

Sobre a Cyclonis Limited

Empresa irlandesa, com sede em Dublin, a Cyclonis Limited projeta e desenvolve produtos de software habilitados para nuvem, computadores e dispositivos móveis, concentrados em simplificar a organização e o gerenciamento de dados. Focada em ajudar os usuários de computadores a simplificarem sua vida on-line, a Cyclonis Limited é mais conhecida pelo desenvolvimento e distribuição de seu aplicativo Cyclonis Password Manager, um competente aplicativo de gerenciamento de senhas que combina um conjunto de recursos úteis para criptografar, armazenar e acessar senhas com facilidade e sincronizar os dados dos usuários em vários dispositivos conectados à Internet. Os aplicativos da Cyclonis Limited têm o objetivo de racionalizar o processo de organizar os crescentes volumes de informações com as quais os usuários regulares de computação lidam todos os dias.

