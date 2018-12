O ATRIS, robô patrulheiro para qualquer terreno da UBTech, foi escolhido pelo Parque Shougang de Pequim

O ATRIS aumenta a eficiência das patrulhas de segurança dentro do Parque Shougang e reduz os custos do parque associados a pessoal de segurança. A UBTech planeja continuar trabalhando com o Parque Shougang para promover o desenvolvimento da comunidade digital habilitada por IA e aumentar o ecossistema do setor, caracterizado por aplicações de inteligência artificial, com o objetivo de se tornar um modelo para o desenvolvimento urbano de Pequim em andamento e de dar suporte aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, a serem sediados pela cidade.

Ao usar o ATIS, o Parque Shougang pode estabelecer um sistema de segurança inteligente rápido, eficiente e flexível, dando suporte às patrulhas de segurança dentro do parque de forma eficiente. O ATRIS vem equipado com U-SLAM, um recurso de navegação autônoma, que permite ao Parque Shougang desenvolver uma solução inteligente completa para patrulhas de segurança, ao programar os locais, as rotas e os horários para as patrulhas, com base no ambiente e na geografia local. O ATRIS se adapta automaticamente a diversas condições complexas de terreno, incluindo ruas de paralelepípedos, degraus e ladeiras, além de poder realizar patrulhas de segurança mesmo sobre condições meteorológicas difíceis.

O ATRIS viabiliza o patrulhamento e o monitoramento de áreas sensíveis em tempo integral dentro do parque, através de identificação precisa de pessoas dentro de sua amplitude de visão, mesmo em tempo nublado, enevoado ou à noite. O ATRIS também vem com um botão "SOS" para chamadas de emergência, que pede ajuda automaticamente quando surge uma situação de emergência, permitindo comunicações em tempo real com o centro de segurança do parque.

Sobre a UBTech

Fundada em 2012, a UBTech é uma das principais empresas de Inteligência artificial (IA) e robôs humanoides do mundo. Em 2018, a UBTech foi avaliada em US$ 5 bilhões, após a maior rodada de financiamento única já realizada para uma empresa de inteligência artificial, o que destaca a liderança tecnológica da empresa.

FONTE UBTech

