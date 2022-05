O autocuidado passado de geração a geração: em bate-papo inspirador, GKay conta como sempre foi orientada pela sua mãe a preservar sua autoestima

E quando o assunto é autocuidado, a influenciadora e humorista declara que além de manter uma rotina de exercícios e skincare diário, também investe em procedimentos estéticos com Sculptra® e Restylane®, que são, respectivamente, um bioestimulador de colágeno e um ácido hialurônico, ambos injetáveis.

"Tem muita gente por aí que tem vergonha de assumir que fez procedimentos estéticos. Eu e minha mãe fazemos vários e não temos vergonha disso, porque não há problema algum em melhorar algo no seu corpo que você deseja. No meu caso, não se trata de seguir um padrão de beleza, mas de ser a minha melhor versão e empoderar a minha individualidade. Meu dermatologista indicou aplicações de Sculptra® para melhorar a firmeza da minha pele e Restylane® para suavizar olheiras, linhas finas e dar volume aos lábios. Essa marca tem diversas texturas de ácido hialurônico, cada uma indicada para uma necessidade. Ou seja, o Restylane® que aplico nas olheiras, não é o mesmo que aplico nos lábios. Nesse caso, para dar volume labial, uso o Restylane® Kysse. Eu amo essa dupla e realmente noto muitos resultados. Mas, claro, é importante fazer com um profissional idôneo e que você confie", declara.

GKay ainda comenta que, atualmente, não é mais a sua mãe que a orienta em seus cuidados com o corpo e rosto, mas sim ela, que inclusive apresentou Sculptra® e Restylane® à mãe.

"É muito legal essa troca entre mãe e filha. Agora sou eu quem a atualizo sobre as novidades, lançamentos, moda e ela vai na minha onda, viu?! Somos muito parceiras!".

Sculptra® e Restylane® são produtos utilizados em procedimentos estéticos não cirúrgicos e de rápida recuperação. Sculptra® age estimulando o organismo a produzir mais colágeno, aumentando em 66,5%¹ a produção dessa proteína, resultando em uma pele mais firme. Pode ser aplicado em algumas áreas do rosto e do corpo, como braços, abdômen, coxas e glúteos. No bumbum, inclusive, com a técnica Firm&Up, desenvolvida pela Galderma, é possível dar volume aos glúteos, suavizar celulites, além de recuperar a firmeza da região.

Já Restylane® é um portfólio de ácido hialurônico injetável que tem diversas soluções para cada região e necessidades específicas: amenizar "pés de galinha", olheiras e "bigode chinês", estruturar o rosto, volumizar a boca, definir o contorno do rosto, hidratar e dar aquele efeito glow na pele com Restylane® Skinboosters™, que pode ser aplicado não só na face, como também no colo, pescoço e mãos.

Os procedimentos estéticos injetáveis devem ser realizados em consultório, por profissionais da saúde habilitados à prática de injetáveis. Para saber mais sobre Sculptra® e Restylane® acesse: https://www.galdermaaesthetics.com.br/

¹ Goldberg D, Guana A, Volk A, Daro-Kaftan E. Single-arm study for the characterization of human tissue response to injectable poly-L-lactic acid. Dermatol Surg. 2013;39(6):915-922.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno, Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica, segundo pesquisa realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021, com 241 médicos. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1811886/Galderma_GKay.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma