O Banco de Reserva da Índia (RBI) outorga à Vakrangee Limited uma autorização de princípio para estabelecer e operar a unidade de operação de pagamento de faturas de Bharat

MUMBAI, Índia, 28 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Vakrangee Limited (VL) recebeu autorização de princípio para estabelecer e operar a Unidade Operacional de Pagamento de Faturas de Bharat (BBPOU) em virtude da Lei de Sistemas de Pagamento e Liquidação de 2007 do Banco de Reserva da Índia (RBI). A Vakrangee passou a realizar diretamente o pagamento e a agregação dos serviços de pagamento relativos a faturas no âmbito do BBPS.

Nextgen Vakrangee Kendras oferece com exclusividade uma ampla gama de produtos e serviços bancários, seguros, caixas eletrônicos, serviços financeiros, comércio eletrônico assistido, governança eletrônica e logística. Com 70% de seus pontos de venda Nextgen nas cidades de nível 5 e 6, Vakrangee terá acesso direto para operar como uma unidade operacional sob o BBPOU e proporcionará o serviço de Pagamento de Faturas aos seus clientes nas partes mais remotas e até então não atendidas/mal atendidas do país.

Comentando sobre isso, o Sr. Dinesh Nandwana, diretor administrativo e CEO do Grupo, Vakrangee Ltd, disse: "Temos o prazer de anunciar que recebemos a Autorização de princípio para estabelecer e operar a Unidade Operacional de Pagamento de Faturas de Bharat por RBI. O serviço de Pagamento de Faturas é um dos principais serviços oferecidos em nosso Modelo de Negócios Nextgen Vakrangee Kendra e oferece confiança aos nossos clientes, especialmente nos centros rurais e semi-urbanos.

"Acreditamos que esses pontos de venda de NextGen permitirão que todos os indianos se beneficiem continuamente da inclusão financeira, inclusão social, Índia digital, desenvolvimento de habilidades, empregos, programas governamentais e um acesso mais amplo a bens e serviços básicos."

Esta aprovação amplia ainda mais a nossa oferta de serviços disponíveis aos cidadãos por meio de Vakrangee Kendras. A Vakrangee tem atualmente mais de 34.200 (mais de 10.000 operativos e mais de 24.200 em processo de incorporação) que se distribuem em 32 estados e UTs, mais de 560 distritos e mais de 7.250 códigos postais. Mais de 70% desses pontos de venda estão localizados em cidades de nível 5 e 6. O objetivo previsto da Vakrangee é alcançar ao menos 25.000 Nextgen Vakrangee Kendras até 2020.

Constituída em 1990, Vakrangee é uma empresa impulsionada pela tecnologia focada na construção da maior rede de pontos de venda de varejo de última milha da Índia para oferecer serviços bancários e financeiros em tempo real, caixas automáticos, seguros, governança eletrônica, comércio eletrônico e serviços logísticos aos mercados rurais, semi-urbanos e urbanos não atendidos. As lojas de conveniência digital assistidas são chamadas de "Vakrangee Kendra", que atuam como "loja única" para o uso de diversos serviços e produtos. (www.vakrangee.in)

