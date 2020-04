O batimento cardíaco global do Empire State Building continua, prestando homenagem aos socorristas a cada hora e ficando na escuridão em luto pelos que se foram

NOVA YORK, 3 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Desde o dia 2 de abril e todas as noites até o fim da pandemia, o Empire State Building emitirá uma batida cardíaca dinâmica para expressar solidariedade e apoio a mais de um milhão de pessoas em 180 países afetadas pela COVID-19. Até agora, mais de 208.000 pessoas se recuperaram completamente desde o surgimento do vírus, três meses atrás.

Além disso, a cada hora em ponto o edifício exibirá as cores dos serviços de socorristas durante essa crise para homenagear seu trabalho heroico à frente dessa batalha. As cores são amarelo, azul, prata, vermelho, branco, verde e cinza e homenageiam socorristas, responsáveis pelo cumprimento da lei, funcionários de penitenciárias, bombeiros, paramédicos, e militares das nossas comunidades que colocam sua vida em risco em benefício de todos nós.

As luzes da famosa torre do Empire State Building continuarão brilhando ao ritmo da canção Empire State of Mind, de Alicia Keys todas as noites às 21 horas, e graças à colaboração da Z100 da iHeartMedia. O público está convidado a participar postando um vídeo nas suas redes sociais com o hastag #EmpireStateBuilding e #iHeartNewYork e marcando tanto o Empire State Building quanto a iHeartRadio para mostrar como ainda podemos nos conectar.

Quando o espetáculo das luzes das 21 horas terminar, o Empire State Building ficará totalmente apagado durante cinco minutos em memória dos que perderam a vida durante essa pandemia mundial e em luto, junto com seus entes queridos.

Elevando-se a 443 m, na região central de Manhattan (da base até a antena), o Empire State Building, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc., é o "edifício mais famoso do mundo". Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e comodidades, o Empire State Building atrai inquilinos de alto nível, de inúmeros setores de todo o mundo. Foi eleito o destino de viagem mais popular do mundo, em um estudo conduzido pela Uber, além de ter sido nomeado o edifício favorito dos Estados Unidos, em uma pesquisa realizada pelo Instituto Americano de Arquitetos. Para obter mais informações sobre o Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

