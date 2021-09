O caminho para o melhor LCOE (IV)

Os resultados do estudo mostram que a nova geração de módulos de 210mm (G12) e 182mm (M10) funciona melhor do que os módulos convencionais de 166mms (M6) em CAPEX e LCOE, o G12 funciona melhor que o M10, e o M10 funciona melhor que o M6. O CAPEX dos módulos Vertex G12 670W é 4,2% menor do que o dos módulos M10 540W, e o LCOE é 4,1% menor do que o anterior. O LCOE dos módulos Vertex G12 670W é 4,5% menor do que o dos módulos M10 585W, e é até 7,4% menor do que o dos módulos M6 455W.

Resultados:

1. Os módulos Vertex G12 têm o melhor CAPEX e LCOE. Em comparação com os módulos M10, os módulos G12 600W e 670W funcionam particularmente bem, reduzindo a CAPEX em até 1,5 a 2 euros cWp e LCOE em até 3 a 4,5%. Em comparação com os módulos M6, o LCOE poderia ser reduzido em 6,5%-7,4%.

2. Devido à economia dos sistemas de montagem com inclinação fixa, os módulos G12 600W e 670W têm economia de cerca de 0,5~1€c/Wp ou 11% em comparação com a série M10.

3. Graças ao projeto inovador de baixa tensão e alta potência de cordas, os módulos de 210mm 550W, 600W e 670W têm uma economia de custos de sistemas elétricos, que são de aproximadamente 14,1~21,4% em comparação com a série M6.

4. Os custos de transporte mais baixos representam o desempenho superior dos módulos G12 600W e 670W. No mesmo recipiente de 40 pés, a potência dos módulos G12 600W e 670W pode ser aumentada em cerca de 12%.

Na era da paridade da rede, a série avançada de módulos Vertex 210mm tem uma margem de destaque no custo nivelado de energia (LCOE).

Local de avaliação: Alemanha

Método de instalação: inclinação fixa (paisagem)

Inversor: inversor de cordas

Energia do módulo [W] 455 540 550 590 605 665 Tipo de célula M6 M10 G12 M10 G12 G12 Tamanho do módulo [mm] 2102 x 1040 2256 x 1133 2384 x 1096 2411 x 1134 2172 x 1303 2384 x 1303













Inversor SUN2000-215KTL-H0 / SUN2000-215KTL-H3 Módulos/cordas 28 28 37 26 34 31 Cordas/inversor 19 16 12 16 12 12 Potência da corda [kW] 12,74 15,12 20,35 15,34 20,57 20,62













Relação DC/CA 1,14 1,13 1,15 1,14 1,15 1,15 Campo [M] 6,03 6,56 6,35 6,56 7,53 7,53 Inclinação [°] 20° Ângulo de sombreamento [°] 35° GCR 54,8%













Capacidade de CC [kW] 9.924 9.919 10.012 10.063 10.120 10.143 Capacidade CA [kW] 8.815 Números do módulo 21.812 18.368 18.204 17.056 16.728 15.252 Números do inversor 41

















Figura IV: parâmetros de avaliação

FONTE Trina Solar Co., Ltd

