O campeão de MMA Vitor "O Fênomeno" Belfort e sua esposa, Joana Belfort, lançam nova linha de suplementos e expandem organizações sem fins lucrativos para combater o tráfico humano

CORAL SPRINGS, Flórida, 15 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O lutador brasileiro Vitor "Fenômeno" Belfort e sua esposa Joana Belfort anunciaram o lançamento de sua nova linha de suplementos nutricionais de fabricação americana chamada 3LIT3 ("Elite") desenvolvidos para oferecer a todos, desde atletas sérios até guerreiros saudáveis do dia a dia, produtos de qualidade com uma missão.

"Era muito importante para mim desenvolver produtos para todos os tipos de atletas e pessoas conscientes da saúde", disse Vitor Belfort. "Mas era igualmente importante trazer para o mercado produtos com um propósito. Dez por cento dos lucros das vendas da 3LIT3 apoiarão nosso grupo sem fins lucrativos chamado Together 4 Them (T4T). A esposa de Vitor, Joana, tem isso a dizer sobre a fundação que administra com Vitor: "O objetivo da T4T é simples. Queremos erradicar o tráfico humano".

Vitor exigiu que a 3LIT3 desenvolvesse uma linha de produtos limpa usando ingredientes naturais, apoiada por pesquisa e ciência e testada por laboratórios independentes de terceiros para total transparência. Os produtos são formulados para o corpo como um todo, criando uma linha de desempenho tridimensional que oferece um resultado de 360º. Ele está entusiasmado em fazer parceria com a International Health Brands of Coral Springs Florida nesse esforço. A abordagem voltada para a ciência da IHB, combinada com décadas de experiência nutricional e excelência em treinamento de Vitor, cria a equipe perfeita para ajudar todos a "ter um desempenho além de seu potencial".

"Aproveitando esse espírito dos Estados Unidos, também queríamos garantir que a marca 3LIT3 atenda outras pessoas", disse Joana Belfort, cofundadora da Together 4 Them. "A 3LIT3 apoiará nossa missão contínua na T4T, que é oferecer programas únicos de conscientização e educação sobre o tráfico humano e casos de pessoas desaparecidas para comunidades em todo o país. Assim como muitas grandes marcas com uma missão social no mercado americano hoje, esperamos que as marcas 3LIT3 e T4T possam continuar a inspirar e capacitar as pessoas com melhor saúde e melhores oportunidades de ajudar outras pessoas".

Globalmente, mais de 4 milhões de pessoas são traficadas por mão de obra ou exploração sexual, e aproximadamente de 600.000 a 800.000 casos de desaparecidos são abertos todos os anos nos EUA. Com uma profunda conexão pessoal com as situações que essas vítimas e suas famílias passaram, Joana e Vitor fizeram a "Together 4 them" sua principal prioridade para ajudar sobreviventes, bem como impulsionar o avanço para aqueles que ainda estão sem fechamento. A Together 4 Them está preparando várias novas iniciativas para promover seu trabalho de oferecer comunidade, conexão, nova esperança e rejuvenescimento.

FONTE 3LIT3

