O Campeonato de Zhuhai do Tour Mundial 250 da ATP começa em setembro

A cidade de Zhuhai fica na costa sul da China, no coração da dinâmica e econômica região da Grande Baía, perto de Hong Kong e Macau, tendo sido, desde 2015, escolhida a "cidade mais habitável da China" pela Academia Chinesa de Serviços Sociais. Em outubro de 2018, a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau foi inaugurada oficialmente, tornando a cidade de Zhuhai direta e facilmente acessível por terra a partir de Hong Kong.

Alison Lee, vice-presidente executiva da ATP International, disse: "Em nome da ATP, damos as boas-vindas à cidade de Zhuhai para o Tour Mundial da ATP de 2019. Tenho certeza de que os jogadores gostarão de estar na cidade e de jogar no magnífico Hengqin Tennis Center de Zhuhai. Estamos ansiosos para ver você lá em setembro".

Leon Sun, diretor do torneio, disse: "Estamos entusiasmados por mudar o torneio para Zhuhai. Com a abertura da nova Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, ficou mais fácil para os jogadores viajarem de Hong Kong para Zhuhai. Sendo o único torneio mundial da ATP no sul da China, damos as boas-vindas a todos os fãs, inclusive de Hong Kong e Macau, para desfrutar de ótimos jogos no novo e moderno local do evento. Vejo vocês em setembro no Hengqin Tennis Center de Zhuhai".

Peter LV, diretor executivo da Huafa Sports, promotora do torneio e operadora, disse: Sendo a promotora dos próximos campeonatos de Zhuhai, a Huafa Sports está entusiasmada e confiante de apresentar o evento mundial da ATP de alto nível, oferecendo serviços de alta qualidade aos jogadores, funcionários, patrocinadores e fãs de tênis locais e de fora. Em setembro, um grande e colorido carnaval de tênis acontecerá em Zhuhai. Seja nosso convidado e sinta-se em casa em Zhuhai.

Desde 2015, Zhuhai, a bela cidade costeira do sul da China, iniciou seus esforços na promoção do tênis dos níveis profissional e amador. Sediou o WTA Elite Trophy de Zhuhai com sucesso por quatro anos e conquistou reputação estelar na operação e gerenciamento de eventos, com o sólido apoio do governo local e do promotor local de torneios, o Huafa Group. O Campeonato de Zhuhai se tornará um novo impulso para o desenvolvimento do tênis local e, sem dúvida, um destaque no calendário da ATP.

Sobre o Huafa Group:

Fundado em 1980, o Zhuhai Huafa Group tem história que remonta à criação da Zona Econômica Especial de Zhuhai. Sendo uma das duas principais empresas estatais de Zhuhai, é o maior grupo empresarial corporativo da cidade e um conglomerado nacionalmente conhecido, tendo sido listado nas 500 Melhores Empresas da China e nas 500 Empresas de Serviços da China por vários anos consecutivos. O Huafa Group tem quatro holdings que são negociadas publicamente, sendo elas a Huafa Industrial Share (600325), a Huajin Capital (000532), a Huajin International Capital (00982) e a Huaguan Technologies (871447). Com sede em Zhuhai, a Huafa expandiu sua presença para mais de 50 cidades da China continental, dentre elas, Pequim, Xangai, Guangzhou, Shenzhen e Wuhan, além de ter presença internacional em Hong Kong, Macau, São Francisco e Tel Aviv. Até hoje, a Huafa investiu em mais de 200 empresas estratégicas de setores emergentes, bem como em várias empresas envolvidas na fabricação de alta tecnologia. O foco do Huafa Group para 2019 é identificar e se envolver em novas oportunidades que se caracterizem por sua inovação, com o objetivo de promover e implementar estrategicamente a tecnologia identificada de maneira significativa, que não apenas garanta lucro para a empresa, mas também sirva ao bem público. O objetivo final da Huafa é tornar-se líder local em termos da operação de uma empresa que reúna as vantagens de Zhuhai em tecnologia, finanças, manufatura e desenvolvimento urbano, por meio do uso de estratégias corporativas alinhadas com as tendências globais.

Sobre o Hengqin Tennis Center de Zhuhai

O Hengqin Tennis Center, com 148.000 m2, foi projetado pela POPULOUS, uma empresa de design de arquitetura de alto nível, especializada no conceito e design de centros de tênis. A primeira fase do centro abrange 61.000 m2, com área útil de aproximadamente 28.400 m2, incluindo uma quadra central com 5.000 assentos, uma quadra de 1.500 assentos, quatro quadras de 250 assentos e 12 quadras de treinamento ao ar livre.

Vários eventos profissionais de tênis, dentre eles, o WTA Elite Trophy Zhuhai, o Zhuhai Open e o Australian Open Ásia-Pacífico Wildcard Play-off, foram realizados com sucesso no Hengqin Tennis Center. A partir de 2019, o Campeonato de Zhuhai também acontecerá lá. Além disso, o Hengqin Tennis Center tem sido o palco para muitos eventos esportivos importantes, incluindo o WDC International Style Latin Dancesport, a League of Legends Demacia Cup, o MMA masculino Chin Woo e a série de competições de artes marciais Hengqin, entre outros.

