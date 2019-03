O CampX by Volvo Group molda o futuro da indústria de transporte

No CampX, iremos explorar e acelerar novas ideias usando uma mentalidade empreendedora. O CampX irá servir como um facilitador para uma mudança cultural em todo o Grupo Volvo, no qual a inovação estará ainda mais no centro daquilo que fazemos", disse Martin Lundstedt, President e CEO do Grupo Volvo.

O mundo atualmente enfrenta muitos desafios nos quais novas tecnologias, combinadas com novos modelos de negócios, mostram potencial para contribuir para uma maior sustentabilidade da sociedade, menos congestão e melhor acessibilidade. O CampX irá proporcionar uma arena perfeita para explorar esse potencial e para que o Grupo Volvo permaneça à frente como uma das empresas mais inovadoras na indústria de transporte.

"Reunimos 400 de nossos especialistas técnicos e comerciais dentro dos campos da automação, eletromobilidade e conectividade no CampX. Iremos convidar stakeholders selecionados do ecossistema de nossos parceiros, como clientes, empresas, academia, autoridades, etc., para unirem-se a nós para criarmos e testarmos em conjunto novas ideias usando laboratórios e oficinas nas instalações do CampX", diz Lars Stenqvist, CTO do Grupo Volvo.

A partir do dia da inauguração, o CampX se associará a projetos de colaboração estimulantes com fornecedores, parceiros externos e start-ups.

"Pensamos no CampX como um lugar no qual o Grupo Volvo e seus parceiros podem se beneficiar e aprender de maneira interativa em um ambiente confiável e inovador. Estamos muito satisfeitos e felizes por abrir as portas para o nosso primeiro CampX, inaugurado hoje em Gotemburgo, Suécia, onde convertemos um antigo edifício industrial em um hub avançado de inovação, inspirador e atraente", disse Martin Lundstedt.

Assista ao vídeo: This is CampX

Leia mais em nosso CampX

Acompanhe-nos no Twitter: @volvogroup hashtag: #campxbyvolvo

Para obter mais informações, visite volvogroup.com/press

O Grupo Volvo é um dos principais fabricantes mundiais de caminhões, ônibus, equipamentos para construção e motores marítimos e industriais. O Grupo também fornece soluções completas de financiamento e serviços. O Grupo Volvo, que emprega cerca de 105.000 pessoas, tem fábricas em 18 países e comercializa seus produtos em mais de 190 mercados. Em 2018, as vendas do Grupo Volvo alcançaram cerca de 391 bilhões de coroas suecas (38,1 bilhões de euros). O Grupo Volvo é uma empresa de capital aberto com sede em Gotemburgo, Suécia. As ações da Volvo são comercializadas na Nasdaq Stockholm.

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/627270/Volvo_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/842028/Volvo.jpg

FONTE Volvo Group

Related Links

https://www.volvogroup.com/



SOURCE Volvo Group