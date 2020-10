O cantor do Afrobeats, Davido, revela as rotas da inspiração por trás de seu último álbum, "A Better Time"

O filme, que está disponível exclusivamente em Vype YouTube, segue Davido, que nasceu em Atlanta, Estados Unidos, porém foi criado em Lagos, em sua busca por inspiração enquanto regressa para casa em Lagos, Nigéria, para criar seu novo álbum. O conteúdo exclusivo faz parte de Routes of Inspiration , uma série da Vype que explora como a inspiração chega aos profissionais do mundo criativo. Para Davido, a sua cidade natal Lagos é a sua rota de inspiração. Após o cancelamento de eventos de entretenimento ao vivo em todo o mundo, a campanha foi criada para oferecer aos artistas e fãs uma nova forma de conexão. Os fãs também podem visitar o Vype Instagram para ter a oportunidade de ganhar mercadorias imprescindíveis como parte da parceria de mídia exclusiva com a COMPLEX .

O filme segue o processo criativo de Davido, incluindo escrever e gravar algumas das maiores canções de seu novo álbum. No conteúdo exclusivo, Davido revela que a sua inspiração é fortemente influenciada pelo seu entorno, sejam amigos, família ou a comunidade de Lagos em geral. O filme apresenta Davido com amigos e familiares, além de colaboradores do álbum como Nas e Mayorkun

Davido compartilha como surgiu o seu novo álbum: "A pandemia teve muito a ver com isso porque eu estava em turnê e tive que interrompê-la. Se estivesse em turnê, não tenho certeza se teria tempo para gravar realmente, mas estando em Lagos, em casa, eu comecei a gravar e gravar tantas canções e acabou sendo muito bom. Demorou cerca de dois ou três meses, mas quando comecei a gravá-lo, não tinha planos, só queria me divertir com aquilo."

Routes of Inspiration apresenta conversas íntimas com artistas e músicos sobre como eles encontram inspiração com uma série de shows intimistas de música ao vivo. Compartilhando experiências e tocando canções de resiliência e esperança, esta série gratuita foi projetada para inspirar formas criativas de se conectar enquanto se está em casa. A primeira série de apresentações foi lançada em março, pouco depois de terem sido impostas as restrições de confinamento em todo o mundo, alcançando mais de 350.000 fãs mundialmente.

Davido se tornou um artista do Afrobeats no topo das paradas, com seu grande sucesso de ruptura "Fall" permanecendo um recorde de 21 semanas na lista Mainstream R&B/HipHop da Billboard, além de ser a faixa nigeriana mais vista no YouTube, com 170 milhões de visualizações e adições. Davido ganhou mais de 30 prêmios internacionais, incluindo dois MTV European Music Awards e é o primeiro artista africano a esgotar o O2 London (onde foi apresentado no palco por Idris Elba).

O filme é apresentado antes do lançamento do novo álbum de Davido, "A Better Time". "Poder conferir o pensamento criativo de Davido por trás de seu álbum é inspirador por si só. Sentimo-nos privilegiados por ter podido trabalhar com Davido nisso e esperamos que abra caminho para que mais artistas tomem a iniciativa e mostrem suas Rotas de Inspiração" diz Elly Criticou, diretora de categoria de Vapour, BAT.

O filme Routes of Inspiration completo pode ser assistido no canal da Vype no YouTube aqui, no Instagram da Vype em @Vype_worldwide e por meio de parceiros de mídia selecionados em Complex.com.

