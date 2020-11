O centro de Dubai se prepara para um espetáculo inesquecível no Réveillon

Seja no centro de Dubai ou assistindo on-line ou pela televisão de todo o mundo, o público tem a garantia de um show que ficará na memória por anos. O Emaar NYE 2021 será transmitido via TV ao vivo globalmente e ao vivo por streaming a partir das 20h30 no horário local em mydubainewyear.com .

Ao comentar sobre o espetáculo do Réveillon no centro de Dubai, Mohamed Alabbar, fundador da Emaar, disse:"Oferecer experiências de classe mundial faz parte do DNA da Emaar e este ano vamos entregar um evento de gala ainda maior. O mundo está enfrentando desafios, mas estamos unidos e sairemos deste ano mais fortes do que nunca. Queremos enviar uma mensagem de esperança, felicidade e positividade ao mundo, porque esse é o espírito de Dubai que aprendemos de Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que continua a inspirar o que fazemos com sua liderança extraordinária. Aqui nos reinventamos, alcançamos o impossível e executamos o inimaginável, e estamos fazendo isso novamente com o Emaar NYE 2021."

O centro de Dubai será adornado com uma decoração espetacular para capturar o espírito festivo da ocasião. Os fogos de artifício e show de laser e luz serão sincronizados ao The Dubai Fountain Show e prometem refletir uma verdadeira celebração de Dubai.

Aproveitando o prestígio do centro de Dubai e dando a todos a oportunidade de fazer parte desta grande vitrine, restaurantes e hotéis nos terraços Sheikh Mohamed Bin Rashid Boulevard e The Dubai Mall estarão abertos e aceitando reservas para as celebrações da noite. O Burj Park receberá famílias, com pontos de venda de alimentos e bebidas e uma grande tela que mostrará os eventos de Réveillon de todo o mundo. Mais informações sobre as reservas para esta área serão anunciadas em breve.

