O Comitê Superior da Fraternidade Humana celebra o primeiro aniversário do Documento sobre a Fraternidade Humana em Abu Dhabi

A celebração, realizada em Abu Dhabi, contou com a participação de Sua Alteza, o Sheik Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro de relações exteriores e cooperação internacional, para apoiar os esforços do Comitê para realizar as aspirações do Documento sobre a Fraternidade Humana

No início do evento, o Papa Francisco e o Grande Imã dirigiram-se aos líderes de fé, líderes culturais e estudantes de todo o mundo que participaram, em mensagens de vídeo nas quais eles reiteram seu compromisso com as aspirações do Documento sobre a Fraternidade Humana. Em seus pronunciamentos, eles também expressaram sua gratidão e apreciação aos EAU pelo grande apoio fornecido pelo Comitê Superior.

Em seu discurso no evento, o Sheik Abdullah disse, "Tivemos muita honra em realizarmos a assinatura do Documento sobre a Fraternidade Humana na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, com o apoio de Sua Alteza, o Sheik Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi e Segundo Comandante Supremo das Forças Armadas dos EAU. Isso é um reflexo do nosso compromisso com seus valores os quais são bem fundamentados em nossa estratégia nacional e internacional. O Documento sobre a Fraternidade Humana também foi incluído em nosso currículo escolar, e continuaremos a apoiar iniciativas que têm por objetivo divulgar os valores da tolerância e compreensão entre todas as pessoas, incluindo o trabalho do Comitê Superior da Fraternidade Humana".

"Estamos honrados por receber o Comitê Superior da Fraternidade Humana, e encorajamos os países e agências internacionais para incluírem os valores e os objetivos do Documento em seus programas e iniciativas de desenvolvimento".

"Também estou honrado em anunciar a continuação do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana, o qual foi lançado no ano passado por Sua Alteza, o Sheik Mohamed bin Zayed, e foi concedido ao Grande Imã de Al Azhar, o Sheik Ahmed Al Tayeb e ao Papa Francisco, em reconhecimento por seus esforços de capacitar comunidades e inspirar indivíduos sobre questões de fraternidade e paz. O prêmio anual reconhecerá aqueles que se unem pelo bem da humanidade e se ajudam mutuamente a serviço da promoção da fraternidade humana em todo o mundo".

"O Documento diz, 'Esta Declaração pode constituir um convite à reconciliação e à fraternidade entre todos os fiéis, também entre fiéis e não fiéis, e entre todas as pessoas de boa vontade'. Este é um convite para todos independente de sua raça, cor ou religião, para se reunirem em torno dos valores da Fraternidade Humana. Encorajamos a todos a apoiarem e adotarem esses valores, especialmente as gerações mais jovens as quais ajudaram no surgimento deste evento".

Durante o evento de celebração, os membros do Comitê Superior fizeram parte de um painel de discussões, atualizando sua estratégia de realizar as aspirações do Documento sobre a Fraternidade Humana, incluindo a ênfase do Comitê Superior de envolver jovens e educadores. O foco nas gerações futuras tem sido um dos objetivos centrais da organização desde que foi estabelecida, e um número de jovens representantes participou do evento de celebração. Além disso, o Comitê foi fundamental na facilitação de um fórum, o qual foi realizado em Abu Dhabi mais cedo no mesmo dia, reunindo mais de 150 estudantes, líderes religiosos e líderes culturais de todo o mundo para se envolverem em diálogos e ouvirem os líderes de iniciativas que exemplificam a fraternidade humana.

Visando o futuro, enquanto envolver jovens líderes e estudantes para incutir os valores da fraternidade humana será um dos focos-chave para a organização, o Comitê também irá encorajar iniciativas que servem causas humanitárias adequadas para líderes globais e para populações vulneráveis naquelas comunidades. Com seu foco global, a organização espera galvanizar ação sobre as questões de paz e fraternidade humana através das artes e mídia, comunidade, criação de políticas e educação.

O Comitê Superior da Fraternidade Humana inclui nove membros dos EAU, Espanha, Itália, Egito, Estados Unidos e Bulgária. Os membros são: cardeal Miguel Àngel Ayuso Guixot, presidente do Conselho Pontifício para o Diálogo Inter-religioso da Santa Sé; juiz Mohamed Mahmoud Abdel Salam, secretário geral do Comitê Superior da Fraternidade Humana; rabino M. Bruce Lustig, rabino sênior da Congregação Hebraica de Washington; monsenhor Yoannis Lahzi Gaid, secretário pessoal de Sua Santidade, o Papa Francisco; Professor Mohamed Hussein Mahrasawi, presidente da Universidade Al-Azhar; Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente do conselho do Departamento de Cultura de Abu Dhabi; Dr. Sultan Faisal Al Remeithi, secretário geral do Conselho Muçulmano de Élderes; Irina Bokova, ex-diretora geral da UNESCO e Yasser Hareb, escritor e apresentador de TV dos Emirados.

A principal missão do Comitê Superior é inspirar os valores da fraternidade humana entre as pessoas de diferentes religiões, origens e nacionalidades de todo o mundo. O Comitê age de acordo com as aspirações delineadas no Documento sobre a Fraternidade Humana, através da realização de encontros com líderes religiosos, chefes de organizações internacionais e outros para encorajar ações que criarão um mundo mais pacífico para toda a humanidade. Mais recentemente, o Comitê se reuniu com o secretário geral das Nações Unidas (ONU) António Guterres e com outros representantes seniores da ONU, para apresentar planos para a Casa da Família Abraâmica, um dos primeiros projetos para o qual o Comitê presta consultoria, e discutir os planos futuros do grupo. Após o encontro, o secretário geral concordou em compartilhar o Documento da Fraternidade Humana com os 194 países membros da ONU para que eles possam se beneficiar dos princípios e valores que o Documento estabelece.

Sobre o Comitê Superior da Fraternidade Humana

O Comitê Superior da Fraternidade Humana é um órgão independente de líderes religiosos, acadêmicos educacionais e líderes culturais de todo o mundo, cujo propósito é inspirar os valores da fraternidade humana entre todas as pessoas. O Comitê irá direcionar as aspirações do Documento sobre a Fraternidade Humana para todo o mundo, realizando encontros com líderes religiosos, chefes de organizações internacionais e outros para encorajar ações que criarão um mundo mais pacífico para toda a humanidade.

O Comitê também trabalhará com autoridades legislativas para inspirar legislações nacionais que reforcem os valores de respeito mútuo e coexistência pacífica. Ele irá também supervisionar uma variedade de iniciativas que têm por objetivo cumprir as aspirações do Documento sobre a Fraternidade Humana, tais como a Casa da Família Abraâmica, o centro inter-religioso que será construído em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O Comitê Superior da Fraternidade Humana inclui atualmente nove membros dos EAU, Espanha, Itália, Egito, Estados Unidos e Bulgária.

