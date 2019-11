O Comitê Superior da Fraternidade Humana se encontra com o Papa Francisco da Igreja Católica e com o Grão Imame de al-Azhar pela primeira vez para apresentar a Casa da Família Abraâmica

O encontro acontece concomitantemente ao anúncio do ingresso no comitê de Irina Bokova, ex-diretora-geral da UNESCO.

Irina Bokova ocupou o cargo de diretora-geral da UNESCO por dois mandatos, de 2009 a 2017, período em que ela ganhou crédito por defender fortemente a tolerância religiosa e a coexistência pacífica. Além disso, Irina Bokova foi vice-ministra de Relações Exteriores, bem como embaixadora da Bulgária na França e na Unesco e representante do presidente da República da Bulgária na Organização Internacional da Francofonia (Organisation Internationale de la Francophonie).

O Comitê Superior apresentou a Casa da Família Abraâmica a Sua Santidade o Papa Francisco da Igreja Católica e ao Grão Imame de al-Azhar, Sua Eminência o Xeique Ahmed el-Tayeb, no Vaticano, projeto que reflete as aspirações contidas no Documento sobre a Fraternidade Humana. A igreja, a mesquita e a sinagoga irão compartilhar um espaço coletivo pela primeira vez, servindo como uma comunidade para o diálogo e o intercâmbio inter-religiosos e para a promoção dos valores da coexistência pacífica e da aceitação entre as diferentes crenças, nacionalidades e culturas. O projeto da Casa da Família Abraâmica foi elaborado pelo mundialmente conhecido arquiteto Sir David Adjaye OBE, em setembro de 2019.

É um dos primeiros projetos que o Comitê Superior irá ajudar a conduzir, além de sua missão de promover os princípios e aspirações contidos no Documento sobre a Fraternidade Humana para a Paz Mundial e a Convivência Comum, assinado por Sua Santidade o Papa Francisco da Igreja Católica e o Grão Imame de al-Azhar, Sua Eminência o Xeique Ahmed el-Tayeb, em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos (EAU), durante a histórica visita papal em fevereiro de 2019.

No encontro também foi discutido o ingresso de Irina Bokova no Comitê Superior da Fraternidade Humana que, em sua função, irá usar sua reconhecida competência e experiência internacional incomparáveis para ajudar o comitê a cumprir suas metas e objetivos, estabelecidos no Documento sobre a Fraternidade Humana.

Em uma declaração conjunta, o Comitê Superior da Fraternidade Humana disse: "Em toda sua carreira, Irina Bokova comprovou que é uma paladina da tolerância e da coexistência intercomunitária. Ela traz com ela uma riqueza de experiência inestimável na coordenação de programas e iniciativas em nível internacional, o que será fundamental para cumprir as metas do Comitê Superior".

Irina Bokova disse sobre o anúncio: "Estou honrada por ingressar nesse eminente organismo de líderes religiosos e culturais, com o propósito de cumprir os objetivos do histórico Documento sobre a Fraternidade Humana que é fundamental em um mundo com necessidade de diálogo e respeito mútuo".

O Comitê Superior da Fraternidade Humana tem membros dos Emirados Árabes Unidos, Espanha, Itália, Egito, EUA e, agora, da Bulgária. Os membros são: cardeal Miguel Àngel Ayuso Guixot, presidente do Conselho Pontifício para o Diálogo Inter-religioso da Santa Sé; juiz Mohamed Mahmoud Abdel Salam, ex-assessor do Grão Imame de Al-Azhar, Sua Eminência o Xeique Ahmad At-Tayyeb; rabino M. Bruce Lustig, rabino sênior da Congregação Hebraica de Washington; monsenhor Yoannis Lahzi Gaid, secretário pessoal do Santo Padre; professor Mohamed Hussein Mahrasawi, presidente da Universidade de Al-Azhar; Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente do conselho do Departamento de Cultura de Abu Dhabi; Dr. Sultan Faisal Al Remeithi, secretário geral do Conselho Muçulmano de Élderes; e Yasser Hareb, escritor e apresentador de TV dos Emirados.

O Comitê Superior também declarou: "Na ocasião do Dia Internacional da Tolerância, estamos felizes por dar as boas-vindas a Irina Bokova, que irá apoiar os membros do comitê na promoção da coexistência, irmandade e tolerância em todo o mundo".

O propósito do Comitê Superior da Fraternidade Humana é inspirar a coexistência pacífica entre as pessoas de diferentes crenças, origens e nacionalidades de todo o mundo. O comitê irá atuar de acordo com as aspirações descritas no Documento sobre a Fraternidade Humana, realizando encontros com líderes religiosos, chefes de organizações internacionais e outros, para encorajar ações que irão criar um mundo mais pacífico para toda a humanidade.

O Comitê Superior da Fraternidade Humana continuará a se expandir, para incorporar líderes de outras denominações e crenças nos próximos anos. Para obter mais informações, visite https://www.forhumanfraternity.org.

Sobre o Comitê Superior da Fraternidade Humana

O Comitê Superior é um conjunto diversificado de líderes religiosos, acadêmicos educacionais e líderes culturais de todo o mundo, que são encarregados de cumprir os princípios e aspirações delineados no Documento sobre a Fraternidade Humana.

O trabalho do comitê inclui encontros com líderes religiosos, chefes de organizações internacionais e outros líderes de todo o mundo, para apoiar e disseminar os valores de respeito mútuo e coexistência pacífica, bem como fornecer aconselhamento em uma variedade de iniciativas, que visam cumprir os termos do documento, incluindo a Casa da Família Abraâmica, o centro inter-religioso que será construído em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O comitê está em um estágio inicial, mas estimulante, em sua jornada e está começando a estabelecer a fundação para seu trabalho conjunto para cumprir suas metas e irá continuar a se expandir para incluir líderes de outras fés, denominações e crenças.

Os membros do comitê são:

Cardeal eleito Miguel Àngel Ayuso Guixot, presidente do Conselho Pontifício para o Diálogo Inter-religioso da Santa Sé;

Juiz Mohamed Mahmoud Abdel Salam, ex-assessor do Grão Imame de Al-Azhar, Sua Eminência o Xeique Ahmad At-Tayyeb;

Rabino M. Bruce Lustig , rabino sênior da Congregação Hebraica de Washington ;

, rabino sênior da Congregação Hebraica de ; Monsenhor Yoannis Lahzi Gaid, secretário pessoal do Santo Padre;

Professor Mohamed Hussein Mahrasawi, presidente da Universidade de Al-Azhar;

Mohamed Khalifa Al Mubarak , presidente do conselho do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi ;

, presidente do conselho do Departamento de Cultura e Turismo de ; Dr. Sultan Faisal Al Remeithi , secretário geral do Conselho Muçulmano de Élderes;

, secretário geral do Conselho Muçulmano de Élderes; Yasser Hareb , escritor e apresentador de TV dos Emirados;

, escritor e apresentador de TV dos Emirados; Irina Bokova , ex-diretora geral da UNESCO

