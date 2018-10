O Congresso de Telefonia Móvel da Índia da COAI e a premiação Aegis Graham Bell Awards reconhecem a solução MobiLytix™ IRIS da Comviva como a 'Solução Inovadora em Telecomunicações' do Ano

NOVA DELHI, 31 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A Comviva , líder global no fornecimento de soluções de mobilidade, anunciou hoje que recebeu o prêmio da categoria 'Solução Inovadora em Telecomunicações' do Congresso de Telefonia Móvel da Índia e da premiação Aegis Graham Bell Awards por sua solução MobiLytix™ IRIS .

Comviva_Award

O Congresso de Telefonia Móvel da Índia de 2018 foi organizado conjuntamente pelo Departamento de Telecomunicações (DoT) da Índia e pela Associação das Operadoras de Telefonia Celular da Índia (COAI - Cellular Operators Association of India) pela segunda vez na Índia. Os vencedores foram cumprimentados por Shri Manoj Sinha, o Exmo. Ministro de Estado (cargo independente) de Comunicações e Ministro de Estado para Ferrovias do Governo da Índia, na sexta-feira, 26 de outubro, em uma luxuosa cerimônia de premiação em Nova Delhi.

A solução MobiLytix™ IRIS impulsiona a geração de receita e a lucratividade através da criação de um alinhamento entre os comerciantes e os clientes de uma provedora de serviços de comunicação na venda de recargas e pacotes de serviços. A solução IRIS utiliza as profundas percepções do cliente e do canal, juntamente com capacidades de execução em tempo real, para criar uma oportunidade onde todos ganham. Os clientes recebem ofertas personalizadas de acordo com suas necessidades e os comerciantes são recompensados com comissões / pontos adicionais por cada venda bem-sucedida.

Discursando no evento, Manoranjan 'Mao' Mohapatra, Executivo-Chefe da Comviva, disse, "Estamos muito satisfeitos pela Comviva ter recebido este prêmio, enfrentando a forte concorrência das outras participantes. Esta vitória reafirma nossa forte posição de liderança no setor, quando se trata de impulsionar inovações. Ela também confirma nossa habilidade de atender às necessidades e exigências do mercado localizado com soluções robustas. Continuaremos a investir em tais tecnologias e a fornecer soluções para as diferentes exigências do mercado".

Discursando na ocasião, Amit Sanyal, Vice-Presidente e Chefe Executivo de Soluções de Valor do Cliente da Comviva, disse, "Estamos muito felizes por termos recebido este prêmio, o qual é o reconhecimento da habilidade da solução MobiLytixTM de adaptar e conduzir inovações de acordo com as novas tendências e exigências do mercado. No mundo digital atual, as organizações têm grandes reservatórios de dados, os quais podem ser utilizados através do fornecimento de comunicação altamente contextual e personalizada com os clientes. Estamos imensamente empolgados com as oportunidades e as melhorias adicionais de nossa plataforma MobiLytix™ com novas capacidades de aprendizado de máquina e inteligência artificial, as quais ajudarão a impulsionar um nível mais alto de envolvimento dos clientes e de receita adicional".

Para mais esclarecimentos, entre em contato com:

Sundeep Mehta

RP & Comunicações Corporativas

Mahindra Comviva

Contato: +91-124-481-9000

E-mail: pr@mahindracomviva.com

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/721519/Comviva_Logo.jpg )

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/777599/Comviva_Award.jpg )

FONTE Comviva