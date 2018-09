O Conselho das Américas entregará à vice-presidente Isabel de Saint Malo o Prêmio BRAVO de Líder inovadora do ano

MIAMI, 17 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- O Conselho das Américas (COA – Council of the Americas) tem o prazer de anunciar que Isabel de Saint Malo de Alvarado, vice-presidente e ministra de relações exteriores do Panamá, receberá o prêmio de Líder inovadora do ano, na vigésima-quarta edição dos Prêmios de Negócios BRAVO (BRAVO Business Awards), em 2 de novembro em Miami. A vice-presidente e ministra de relações exteriores se unirá ao grupo de ganhadores do COA os quais incluem, este ano, líderes de negócios do Brasil, Chile, Colômbia, México e dos Estados Unidos.

A líder será homenageada por sua participação na promoção de políticas públicas as quais melhoraram a eficiência do governo e a vida de milhões de panamenhos. Isabel de Saint Malo de Alvarado foi fundamental no desenvolvimento da Lei 56 em 2017, que torna obrigatória a inclusão de pelo menos 30 por cento de mulheres nas diretorias de instituições públicas, posicionando o Panamá como líder no objetivo de alcançar igualdade de gênero no local de trabalho. Adicionalmente, ela promoveu a criação do Conselho Nacional para a Igualdade de Gênero e do Selo de Igualdade de Gênero para as empresas.

Como ministra de relações exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado atraiu investimentos estrangeiros, fortaleceu relações bilaterais e ampliou a troca de conhecimentos com parceiros estratégicos. Em junho de 2017, ela fez história com a inauguração da Embaixada Panamenha na China.

"Por mais de duas décadas, os prêmios BRAVO reconhecem a liderança e a excelência dos líderes da política, dos negócios e da sociedade comprometidos com a transformação das Américas", disse a presidente e CEO da Sociedade das Américas/Conselho das Américas Susan Segal. "A vice-presidente Isabel de Saint Malo de Alvarado contribuiu enormemente para a renovação do setor público no seu país e é um ponto de referência na busca pela igualdade de gênero e pela capacitação feminina em toda a América Latina".

Os outros homenageados são:

Fabio Schvartsman , CEO da Vale, será homenageado como CEO do ano por seu trabalho na liderança de uma das empresas multinacionais mais bem-sucedidas do mundo.

CEO da Vale, será homenageado como por seu trabalho na liderança de uma das empresas multinacionais mais bem-sucedidas do mundo. Eduardo Tricio Haro, presidente do conselho do Grupo Lala , é o Líder transformacional do ano por seu impacto nos negócios e na sociedade.

presidente do conselho do , é o por seu impacto nos negócios e na sociedade. Eugenio Von Chrismar , CEO do Banco de Crédito e Inversiones, será reconhecido como o Financista do ano por liderar a estratégia bem-sucedida de internacionalização do BCI.

, CEO do Banco de Crédito e Inversiones, será reconhecido como o por liderar a estratégia bem-sucedida de internacionalização do BCI. Carlos Mario Giraldo Moreno , CEO do Grupo Éxito, será homenageado como CEO dinâmico do ano por seu formidável desempenho na liderança do diversificado portfólio de marcas do grupo em vários países.

, CEO do Grupo Éxito, será homenageado como por seu formidável desempenho na liderança do diversificado portfólio de marcas do grupo em vários países. Patricia Menéndez-Cambó, vice-presidente da Greenberg Traurig, receberá o prêmio de Líder visionária do ano por suas contribuições para a expansão do setor privado, bem como pela promoção da diversidade nas Américas.

Antes da premiação BRAVO Business Awards, o Simpósio do Conselho das Américas (Council of the Americas Symposium) reunirá mais de 400 líderes de negócios, políticos e sociais para uma das principais reuniões para negócios e trocas de ideias do hemisfério.

Para mais informações, visite o endereço: www.as-coa.org/bravo

O Conselho das Américas (COA) é a principal organização internacional de negócios, cujos membros partilham um compromisso comum com o desenvolvimento econômico e social, a abertura dos mercados, o estado de direito e a democracia em todo o Hemisfério Ocidental.

