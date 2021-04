O Conselho de Administração do NDB realizou 30ª Reunião

XANGAI, 1 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- O Conselho de Administração (Conselho) do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) realizou sua 30ª Reunião em formato virtual no dia 29 de março de 2021.

O Conselho aprovou um empréstimo de US$ 153 milhões ao Governo do Estado do Pará da República Federativa do Brasil. O Projeto de Desenvolvimento e Integração Regional do Estado do Pará apoiará o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária em cindo regiões do estado por meio da modernização de aproximadamente 475 km de estradas que ainda não são pavimentadas. O Projeto contribuirá para a redução do tempo de deslocamento e do custo logístico e para a interligação dos municípios atualmente isolados, promovendo a integração econômica e o desenvolvimento sustentável desses municípios.

O Conselho aprovou as taxas de empréstimo soberano revisadas em US$ e EUR, aplicáveis a todos os empréstimos soberanos e empréstimos com a garantia soberana que foram aprovados em ou depois de 1 de julho de 2021. O Conselho também aprovou os Princípios Orientadores para o Uso dos Sistemas Nacionais.

O Conselho forneceu a orientação para a carteirade projetos de 2021, a Estratégia Geral de 2022-2026, a Plataforma Digital Integrada e a expansão de novos membros.

Realizam-se a 18ª Reunião de Comissão da Auditoria, Riscos e Compliance e a 14ª Reunião de Comissão do Orçamento, Recursos Humanos e Remunerações do Conselho de Administração no mesmo dia.

Informações Básicas

O NDB foi estabelecido pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul para mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos BRICS e em outras economias emergentes e países em desenvolvimento, complementando os esforços existentes de instituições financeiras multilaterais e regionais para o crescimento e desenvolvimento global. De acordo com a Estratégia Geral do NDB, o desenvolvimento da infraestrutura sustentável está no centro da estratégia operacional do Banco para 2017-2021. O NDB recebeu classificações de crédito de emissor de longo prazo AA + da S&P e Fitch e classificação de emissor de longo prazo em moeda estrangeira AAA da Japan Credit Rating Agency (JCR) e Analytical Credit Rating Agency (ACRA).

FONTE New Development Bank

SOURCE New Development Bank