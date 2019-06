O crescimento do mercado da moda; O Sucesso de Marcelo Torquato e da marca Pit Bull Jeans

Marcelo Torquato começou com uma empresa de multimarcas em Petrolina-PE no ramo de confecção. Visualizando o crescimento do promissor ramo de confecção em Goiânia, teve sua primeira experiência empreendedora no ano 1998 com a criação da PIT BULL JEANS. No ramo da confecção, a marca é uma das mais conhecidas nacionalmente por seu investimento em modelagem e material de alta qualidade, mídias digitais e marketing durante todos esses anos, o que vem garantindo o sucesso que é a Pit Bull.

O empreendedor Marcelo Torquato, diversificou seus negócios e hoje atua na construção e administração de centros comerciais, contando com mais de 2.000 inquilinos. Atualmente se dedica também aos empreendimentos Resort em Caldas Novas, empreendimentos imobiliários na região nordeste com mais de 4.000 lotes que vão desde o alto padrão aos populares. Como parceiro comercial na Pit Bull tem ao seu lado o apresentador Ratinho.

Para grandes e pequenos empreendedores do ramo da moda o Marcelo é uma evolução no conceito de investimento e propaganda, dando nome ao investimento em plataformas digitais e na web.