O desempenho de 2020 da Sinopec lidera colegas globais e se esforça para atingir a neutralidade de carbono 10 anos antes da meta da China

Assumindo uma posição de liderança entre as principais empresas integradas de petróleo e petroquímica do mundo, Zhang Yuzhuo, Presidente da Sinopec, anunciou que a Sinopec garante atingir o pico de emissões de carbono antes da meta da China e se esforça para atingir a neutralidade de carbono 10 anos antes da meta da China.

A Sinopec também lançou seus ganhos pré-anunciados até 28 de março, com o lucro líquido distribuído aos acionistas da empresa matriz no primeiro trimestre de 2021, que deve ser de 16 bilhões a 18 bilhões (US$ 2,43 a 2,74 bilhões), começando a voar.

Diante dos graves impactos da pandemia da COVID-19 em 2020, particularmente o declínio no preço do petróleo e o acentuado declínio da demanda, a rápida resposta da Sinopec e as ações proativas para coordenar a prevenção/controle e produção/operação da pandemia impulsionaram a empresa a obter resultados excepcionais e promover a reforma e o desenvolvimento da empresa ao mesmo tempo.

"Para construir um empreendimento de produtos químicos de energia limpa líder mundial, a Sinopec adotará ativamente a revolução energética e a transformação industrial e implementará firmemente uma estratégia de desenvolvimento pioneira para formar um layout industrial construído com base em recursos de energia, juntamente com produtos a óleo limpo e engenharia química moderna, e apoiado pelos principais pilares de crescimento de nova energia, novo material e nova economia", observou o Sr. Zhang.

Acelerando a transição energética para construir a "maior empresa de energia de hidrogênio"

A Sinopec tornará a energia de hidrogênio a principal meta de seus novos negócios de energia, aproveitando totalmente o seu setor e as vantagens da rede para promover vigorosamente a energia fóssil limpa e operações em escala de energia limpa, participando totalmente da construção de redes de infraestrutura de carregamento e substituição de bateria e acelerar o desenvolvimento de energia de hidrogênio.

Nos próximos cinco anos, a Sinopec planeja construir 1.000 estações de abastecimento de hidrogênio ou hidrogênio a óleo e construir a "maior empresa de Energia de Hidrogênio da China" na vanguarda do setor na promoção de demonstrações de negócios.

Impulsionar a atualização industrial para se tornar um provedor abrangente de serviços de energia para "serviços de petróleo, gás, hidrogênio, eletricidade e não petróleo"

O novo cenário industrial da Sinopec mostra um mapa de negócios de sua transformação e atualização. A empresa consolidará sua "base única" para estabelecer uma base sólida para os recursos energéticos e aumentar efetivamente as reservas de petróleo/gás, bem como a capacidade de produção de energia primária, fortalecer as "duas asas" de melhorar a qualidade do óleo limpo e o desenvolvimento industrial moderno, e expandir os "três novos" – explorando novas energias, novos materiais e nova economia para alcançar a conversão de novas e antigas energias cinéticas.

Dentro do campo de novas energias, a Sinopec consolidará suas principais vantagens no setor de energia de hidrogênio e acelerará a estratégia de construção da empresa como uma prestadora abrangente de serviços de energia para "petróleo, gás, hidrogênio, eletricidade e serviços não petróleo", e formará uma cadeia industrial forte e eficiente.

Promoção da inovação tecnológica para acelerar a construção de uma empresa piloto de tecnologia

A Sinopec continuará a aprofundar a reforma de seu sistema de ciência e tecnologia, impulsionando o financiamento de P&D para focar mais em pesquisa básica e aplicada e fortalecer a pesquisa de tecnologia central para obter rápida tradução de resultados e iteração rápida de produtos, melhorar os recursos de inovação independentes e originais, cultivar talentos mais inovadores para acelerar a construção de uma empresa piloto de tecnologia e oferecer forte suporte científico e tecnológico para o desenvolvimento e a atualização industrial.

Mapear um curso de baixo carbono para atingir a neutralidade de carbono 10 anos antes da meta da China

Pela primeira vez, a Sinopec incorporou "limpeza" à visão e aos objetivos da empresa para realizar um caminho de desenvolvimento verde para construir competitividade central. A Sinopec avançará na substituição do gás natural e da eletricidade, no desenvolvimento vigoroso da produção de hidrogênio verde e aumentará a proporção de matérias-primas de baixo carbono para desenvolver uma economia de reciclagem e reduzir a pegada de carbono de produtos em todo o ciclo de vida.

Até 2025, a intensidade de emissão de metano da Sinopec será reduzida em 50% e serão construídos projetos de demonstração de CCUS em nível de megaton, já que a Sinopec desenvolve florestas neutras em carbono, postos de gás neutro em carbono e outros modelos distintos para tornar a nova imagem da Sinopec verde e limpa.

No contexto da China que se propõe a atingir o pico das emissões de carbono até 2030 e as metas de neutralidade de carbono até 2060, a Sinopec avançará em direção às emissões líquidas zero para garantir o pico das emissões de carbono antes do ano alvo e atingir a neutralidade de carbono com 10 anos de antecedência, fazendo novas contribuições no enfrentamento das mudanças climáticas globais.

