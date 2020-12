O Dr. Richard A. Bucher foi nomeado como CEO

O Dr. Malloy, que permanecerá Presidente do Conselho da Victaulic, comentou: "Rick demonstrou consistentemente inteligência, julgamento e coragem para tomar decisões sábias e às vezes difíceis, preservando a compaixão e a preocupação por todos os associados à Victaulic - funcionários, clientes, acionistas e nossa comunidade. Desde que ingressou na Victaulic em 2009, Rick reforçou o compromisso de longa data da Victaulic com a inovação. Sob sua liderança, o portfólio de patentes da Victaulic cresceu substancialmente com a emissão de mais de 3.200 patentes em todo o mundo, enquanto nossa organização de pesquisa e desenvolvimento dobrou de tamanho.