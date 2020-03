O Edifício Empire State em parceria com a rádio Z100 da iHeartMedia lança espetáculos noturnos de música e luz

NOVA YORK, 27 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) e a iHeartMedia (Nasdaq: IHRT) anunciaram hoje sua parceria para alcançar aqueles que estão em casa com as ondas da rádio Z100 de Nova York e as mundialmente famosas luzes do Edifício Empire State. Na sexta-feira, 27 de março, às 21h, o Edifício Empire State iluminará o horizonte de Nova York e projetará a Z100 da iHeartMedia com um espetáculo de luzes sincronizado com o hino dos tempos modernos de Nova York, a música Empire State of Mind, de Alicia Keys. A música também estará disponível no aplicativo iHeartRadio.

Para manter as luzes da cidade de Nova York brilhando, o espetáculo de luzes será repetido no sábado, 28 de março, e depois, novamente, da segunda-feira, 30 de março até a quinta-feira, 2 de abril. No domingo, 29 de março, o Edifício Empire State brilhará em batidas dinâmicas, das 21h às 22h, em apoio ao evento "A FOX APRESENTA O SHOW DA SALA DE ESTAR DA IHEART PARA OS ESTADOS UNIDOS".

Para homenagear os socorristas que estão lidando diariamente com a crise da saúde, Elvis Duran, da Z100, começará todos os espetáculos de luzes às 20h55m, com uma entrevista em destaque para ressaltar as pessoas incríveis que estão na linha de frente da luta contra a COVID-19.

O Edifício Empire State da ESRT e a Z100 da IHRT terão novos espetáculos toda sexta-feira à noite, enquanto trabalhamos juntos para vencer a COVID-19. Ouça e fique atento ao anúncio de um novo espetáculo de música e luz que estreará na sexta-feira, 3 de abril, e tocará toda noite durante uma semana.

Lembre-se de seguir as orientações das autoridades e manter distância social enquanto assiste da janela, do telhado ou da calçada. O poder da rádio Z100 da iHeartMedia e o ícone da cidade de Nova York, o Edifício Empire State, se unem para ajudar a cidade, o país e o mundo a curar e manter as perspectivas. Além disso, o espetáculo, criado pelo artista de iluminação mundialmente reconhecido, Marc Brickman, será transmitido na página do Edifício Empire State no Facebook.

"O Edifício Empire State sempre foi um símbolo internacional de esperança, de desafios superados e da própria cidade de Nova York", disse Anthony E. Malkin, presidente e diretor executivo da ESRT. "Com a iHeartRadio, a rede de rádio dos Estados Unidos, a empresa oferece conforto e inspiração aos nova-iorquinos, aos Estados Unidos e ao mundo".

O público está convidado a participar da conversa postando vídeos em suas páginas de rede social com as hashtags #EmpireStateBuilding e #iHeartNewYork, marcando o Edifício Empire State e a iHeartRadio para compartilhar como ainda podemos nos conectar.

"Os nova-iorquinos sempre encontram uma maneira de se unir e encorajar uns aos outros em tempos difíceis", disse Tom Poleman, diretor de programação da iHeartMedia. "Nossa esperança é continuar a oferecer conforto aos nossos ouvintes por meio dos poderes curativos da música, enquanto demonstramos a resiliência e força do nosso país com um espetáculo de música e luz através dos ícones de Nova York, a rádio Z100 e o Edifício Empire State".

Para obter mais informações sobre o Edifício Empire State e a iHeartMedia, visite o site www.empirestatebuilding.com e www.iHeartMedia.com.

Sobre o Edifício Empire State

Elevando-se a 443 m, na região central de Manhattan (da base até a antena), o Edifício Empire State, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc., é o "edifício mais famoso do mundo". Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e comodidades, o Edifício Empire State atraiu inquilinos de alto nível, de inúmeros setores de todo o mundo. Foi eleito o destino de viagem mais popular do mundo, em um estudo conduzido pela Uber, além de ter sido nomeado o edifício favorito dos Estados Unidos, em uma pesquisa conduzida pelo Instituto Americano de Arquitetos. Para obter mais informações sobre o Edifício Empire State, visite os sites www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

Sobre a Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), uma das principais empresas de investimento imobiliário (REIT), é proprietária, gerencia, opera, adquire e reposiciona imóveis comerciais e de varejo em Manhattan e na região metropolitana de Nova York, incluindo o Edifício Empire State, o "edifício mais famoso do mundo". Com sede na cidade de Nova York (NY), o escritório da empresa e o portfólio de varejo abrangiam 938.000 milhões de metros quadrados de locação, em terça-feira, 31 de dezembro de 2019, composto por 873.000 milhões de metros quadrados de locação, em 14 propriedades, dentre elas, nove em Manhattan, três no condado de Fairfield (Connecticut) e duas em Westchester (Nova York) e, aproximadamente, 65.000 metros quadrados de locação no portfólio de varejo.

Sobre a iHeartMedia New York

A iHeartMedia New York é proprietária das rádios WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM e WOR-AM além de operá-las. A iHeartMedia (NASDAQ: IHRT) é a principal empresa de áudio dos Estados Unidos, alcançando nove em cada dez norte-americanos todo mês e, com seus 250 milhões de ouvintes mensais, tem alcance maior do que qualquer outra empresa de mídia nos EUA. A posição de liderança da empresa em áudio se estende por inúmeras plataformas, entre elas, mais de 850 estações de transmissão ao vivo em mais de 150 mercados, rádio digital por meio dos serviços digitais da iHeartRadio, disponíveis em mais de 250 plataformas e 2.000 dispositivos, por meio de influenciadores, no âmbito social, em eventos icônicos de música ao vivo de marca e podcasts, sendo a principal editora de podcasts. A iHeartMedia também lidera a indústria de áudio em tecnologias de análise, público-alvo e atribuição para seus parceiros de marketing, com o SmartAudio, usando dados de sua imensa base de consumidores. Visite o site iHeartMedia.com para obter mais informações sobre a empresa.

