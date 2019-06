O Emaar Hospitality Group inagura o Vida Emirates Hills, um hotel luxuoso em ambiente tranquilo

O hotel de 160 quartos é o terceiro da marca Vida Hotels and Resorts a abrir em Dubai e o 16º hotel da carteira do Emaar Hospitality Group. O Vida Emirates Hills tem ofertas excepcionais de hospedagem de verão, com 50% de desconto na melhor tarifa disponível, válida para reservas até 31 de julho e uso até 30 de setembro de 2019.

Chris Newman, diretor de operações do Emaar Hospitality Group, disse: "O Vida Emirates Hills tem a proposta de valor única de ser o primeiro hotel Vida no estabelecido bairro de Emirates Hills. É uma região animada e vibrante, que inspira os hóspedes e garante o ambiente de resort, com vistas espetaculares de dois campos de golfe".

A apenas 20 minutos do Aeroporto Internacional de Dubai e a 30 minutos do Aeroporto Internacional Al Maktoum, o Vida Emirates Hills tem localização central, oferecendo facilidade de acesso aos centros de negócios e destinos de lazer da cidade.

Vários dos quartos e suítes em estilo resort têm vista para luxuosos campos de golfe. Todos os quartos têm tecnologia e comodidades de última geração, com sistema de TV interativo, Apple TV, WiFi gratuito e serviço de quarto 24 horas.

Cada detalhe é cuidadosamente preparado, complementado com concierge 24 horas, bicicletas recreativas e scooters elétricos para explorar as trilhas verdes do bairro. A academia tem equipamentos de última geração, enquanto a piscina se abre para vistas espetaculares.

O Vida Emirates Hills oferece diferentes conceitos gastronômicos. Os hóspedes podem saborear o chá da tarde com um toque a mais na etapa 2. O Origens é um restaurante que funciona o tempo todo para todos. O Juniper é o lounge de destino, que oferece experiências internas e externas inesquecíveis. Há vários pontos de comidas e bebidas na área externa, com vista para os dois campos de golfe.

O Vida Emirates Hills tem 10 salas de reuniões de última geração. O hotel também encanta os amantes da arte com o seu compromisso de promover design, arte, fotografia e cultura local. Reserve agora no site: www.vidahotels.com.

Para saber mais detalhes:

Kelly Home

ASDA'A BCW

+971-4-450-7600

kelly.home@bcw-global.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/902279/Vida_Emirates_Hills.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/902278/Vida_Emirates_Hills.jpg

FONTE Emaar Hospitality Group

Related Links

http://www.vidahotels.com



SOURCE Emaar Hospitality Group