O Empire State Building brilhará como um coração batendo em vermelho para homenagear o memorial da COVID-19 do presidente eleito Joe Biden

NOVA YORK, 13 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- O Empire State Building anunciou hoje sua participação no plano do presidente eleito Joe Biden de criar um memorial para as vidas americanas perdidas na pandemia de COVID-19 com sua iluminação icônica como de um coração batendo. Por vários meses durante o período mais difícil de Nova York, os batimentos cardíacos do Empire State Building mostraram solidariedade e suporte para milhões de pessoas afetadas pela COVID-19, e especificamente para os trabalhadores de emergência que enfrentaram o primeiro grande surto da pandemia.

Bilhões de impressões em todo o mundo comprovaram que o Empire State Building é um símbolo e ícone internacional da cidade de Nova York. Todas as noites, às 21h, o Empire State Building tocava um show de luzes com a música "Empire State of Mind", enquanto a Z100 da iHeartMedia New York transmitia a música ao vivo. O batimento cardíaco em vermelho retornará na noite de 19 de janeiro, das 17h30 às 2h, com a música de Alicia Keys e o show de luzes que a acompanha no edifício e poderá ser ouvido na Z100 da iHeartMedia New York e no aplicativo iHeartRadio às 21h. A ET participará do memorial pré-inaugural do presidente eleito Joe Biden. Os sinos da igreja soarão, e as torres e os pontos turísticos serão iluminados em todo o país como forma de união e lembrança.

"A cidade de Nova York sempre simbolizou e sempre simbolizará a esperança e a resiliência de nossa maravilhosa cidade e do seu povo. Voltaremos ainda mais fortes, e o Empire State Building estará aqui para receber todos de volta", disse Anthony E. Malkin, presidente e CEO da Empire State Realty Trust. "A experiência do observatório do Empire State Building foi reaberta e começou a receber os visitantes com segurança em julho, e continuamos a atuar como o símbolo nacional e internacional de força e da capacidade de superar qualquer adversidade."

Para mais informações sobre a iluminação do Empire State Building, acesse www.esbnyc.com/about/tower-lights/calendar.

Sobre o Empire State Building

Com uma altura de 443 metros (da base à ponta da antena) e localizado no centro de Manhattan, o Empire State Building, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), é o "edifício mais famoso do mundo". O ano de 2021 comemorará o 90º aniversário do edifício como um ponto turístico icônico no coração da cidade de Nova York.

Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e outras amenidades, o Empire State Building atrai locatários de primeira classe de diversos setores de várias partes do mundo. O Empire State Building faz parte do portfólio de 938 mil metros quadrados da ESRT. A ESRT é líder em eficiência energética em ambientes já construídos e em sustentabilidade, e é o primeiro portfólio de imóveis comerciais nos Estados Unidos a conquistar a certificação WELL Health-Safety, uma certificação independente baseada em evidências e aplicável a todos os tipos de instalações. Essa certificação se concentra nas políticas operacionais, nos protocolos de manutenção, nos planos de emergência e na informação das partes interessadas acerca da abordagem de um ambiente no contexto da COVID-19 hoje e de questões mais amplas relacionadas à saúde e segurança no futuro.

O Empire State Building foi nomeado o destino de viagem mais popular do mundo em um estudo realizado pela Uber e foi eleito o edifício favorito dos EUA em uma pesquisa realizada pelo American Institute of Architects. O Empire State Building foi classificado como a atração número 1 da cidade de Nova York na lista de viagens da Lonely Planet na 2ª edição. Para mais informações sobre o Empire State Building, acesse www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, www.twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, www.weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, www.tiktok.com/@empirestatebldg or www.pinterest.com/empirestatebldg.

Sobre a Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) possui, administra, opera, adquire e reposiciona escritórios e propriedades de varejo em Manhattan e na grande região metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o "edifício mais famoso do mundo". A ESRT é líder em eficiência energética em ambientes já construídos e em sustentabilidade, e é o primeiro portfólio de imóveis comerciais nos Estados Unidos a conquistar a certificação WELL Health-Safety, uma certificação independente baseada em evidências e aplicável a todos os tipos de instalações. Essa certificação se concentra nas políticas operacionais, nos protocolos de manutenção, nos planos de emergência e na informação das partes interessadas acerca da abordagem de um ambiente no contexto da COVID-19 hoje e de questões mais amplas relacionadas à saúde e segurança no futuro.

Em 30 de setembro de 2020, o portfólio de escritórios e espaços para varejo da empresa já cobria aproximadamente 940 mil metros quadrados locáveis, dos quais 873 mil metros quadrados locáveis consistiam de 14 propriedades de escritórios, incluindo nove em Manhattan, três em Fairfield County, Connecticut, e duas em Westchester County, Nova York; e aproximadamente 65 mil metros quadrados locáveis no portfólio de varejo.

Sobre a iHeartMedia New York

A iHeartMedia New York possui e opera as estações WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM, WOR-AM, WWRL-AM e faz parte da iHeartMedia. A iHeartMedia é a empresa de áudio número um nos Estados Unidos, alcançando nove entre 10 americanos todos os meses. Com seus duzentos e cinquenta milhões de ouvintes mensais, ela tem um alcance maior do que qualquer outra empresa de mídia nos EUA. Sua posição de liderança em áudio engloba várias plataformas, incluindo mais de 850 estações de transmissão ao vivo em mais de 160 mercados em todo o país; por meio de seu serviço digital iHeartRadio, disponível em mais de 250 plataformas e 2.000 dispositivos; por meio de seus influenciadores; social; eventos de música ao vivo icônicos de marca; outros produtos digitais e boletins informativos; e podcasts como a editora comercial de podcast nº 1. A iHeartMedia também lidera a indústria de áudio em análises, direcionamento e atribuição para seus parceiros de marketing com seu produto SmartAudio, usando dados de sua enorme base de consumidores. Acesse iHeartMedia.com para obter mais informações sobre a empresa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1418074/Empire_State_Red_for_COVID_Memorial.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/479871/Empire_State_Realty_Trust_Inc_Logo.jpg

FONTE Empire State Realty Trust, Inc.

