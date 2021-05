O Empire State Building comemora 90 anos

"Desde que abrimos as portas há 90 anos, o Observatório do Empire State Building tem sido a visita obrigatória para viajantes de todo o mundo", disse Jean-Yves Ghazi, presidente do Observatório. "Demos boas-vindas a todos em nossas portas, desde a Rainha da Inglaterra até a Rainha do Natal (Mariah Carey), e nossos visitantes mais importantes são os do Observatório, vindos do mundo todo, que hoje visitam a nossa nova recriação de US$ 165 milhões. Com a reabertura de Nova York a partir de 1º de julho, esperamos visitas de nossos fãs de perto e de longe que possam viajar com segurança para comemorar este importante aniversário."

Ofertas totalmente novas para visitantes

Para comemorar os 90 anos, o Empire State Building dará início a uma grande variedade de novas atrações, com mais anúncios a serem feitos ao longo das festividades do ano.

Iluminação de aniversário: as mundialmente famosas luzes da torre do Empire State Building brilharão em cor branca com um "90" especial iluminado no mastro durante a noite.

Uma experiência de visitante reimaginada

Desde a construção, o Empire State Building orgulha-se de seu status de edifício mais famoso do mundo, um símbolo internacional de tecnologia, imaginação e ambição. As recentes reformas e uma experiência de visitante reimaginada servem de exemplo para outros edifícios e atrações em todo o mundo.

Reimaginação da Observatory Experience : a reforma de cinco anos e US$ 165 milhões executada na jornada do visitante para o 86 º andar onde está o Observatório, foi concluída em 2019 e introduziu uma nova entrada dedicada para visitantes na rua 34, um museu imersivo de 930 metros quadrados e exposições adicionais no 80 º andar também reformulado. Um novo Observatório no 102 º andar com janelas do chão ao teto complementam a reforma. O Empire State Building também melhorou a qualidade do ar interno em todo o edifício e, especificamente, em todo o Observatory Experience com filtros MERV 13, líderes do setor e ionização bipolar AtmosAir. O edifício faz parte do portfólio de bens imóveis da Empire State Realty Trust, que foi a primeira nos Estados Unidos a alcançar a classificação WELL Health-Safety com base em evidências e verificada por terceiros em termos de saúde e segurança em geral.

"Nos últimos 90 anos, o Empire State Building tem sido o marco incontestável do perfil arquitetônico da cidade de Nova York, com suas luzes icônicas da torre que brilham como um símbolo de esperança, resistência e perseverança", disse o Sr. Malkin. "Continuaremos a inovar e ampliar os limites em tecnologia, sustentabilidade e turismo para garantir que o Empire State Building continue sendo o edifício favorito dos EUA nos próximos 90 anos."

Imagens e b-roll das filmagens de arquivo do Empire State Building, Observatory Experience e iluminações exclusivas podem ser encontrados aqui. Com mais notícias e anúncios por vir, lembre-se de seguir o Empire State Building no LinkedIn, Instagram, Twitter e Facebook para manter-se atualizado. Para mais informações e para comprar ingressos, acesse: https://www.esbnyc.com/90.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building "The World's Most Famous Building", de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), eleva-se a 443 metros acima do centro de Manhattan, da base à antena. A reimaginação de US$ 165 milhões no Observatory Experience do Empire State Building cria uma experiência totalmente nova com uma entrada dedicada para visitantes, um museu interativo com nove galerias e um Floor Observatory reprojetado no 102º andar com janelas do chão ao teto. A jornada ao mundialmente famoso Floor Observatory no 86º andar, o único Observatório de 360 graus e a céu aberto de vista para Nova York e além, orienta os visitantes em toda sua jornada em Nova York cobrindo tudo, desde a história icônica do edifício até o seu lugar atual na cultura pop. Saiba mais em www.esbnyc.com. 2021 é o ano do 90º aniversário do edifício que foi inaugurado oficialmente em 1º de maio de 1931. Declarado "Edifício favorito da América" pelo American Institute of Architects, bem como o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber e a atração número 1 da cidade de Nova York pelo Lonely Planet, anualmente, ele dá as boas-vindas a mais de 4 milhões de visitantes de todo o mundo.

Desde 2011, o edifício é totalmente alimentado por eletricidade eólica renovável, e seus muitos andares abrigam principalmente uma variedade diversificada de locatários de escritórios, como LinkedIn, Shutterstock e Global Brands Group, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informações e ingressos para a Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga os perfis do edifício no Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

Sobre a Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) possui, administra, opera, adquire e reposiciona escritórios e propriedades de varejo em Manhattan e na grande área metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o "Edifício mais famoso do mundo." Em 31 de dezembro de 2020, o portfólio de escritórios e espaço para varejo da empresa já consistia de aproximadamente 873,3 mil metros quadrados alugáveis, em 14 propriedades de escritórios, incluindo nove em Manhattan, três em Fairfield County, Connecticut, e duas em Westchester County, Nova York; e aproximadamente 65 mil metros quadrados alugáveis no portfólio de varejo.

A Empire State Realty Trust é líder em eficiência energética e sustentabilidade no ambiente construído, com 76% do portfólio elegível certificado pela ENERGY STAR e 100% totalmente alimentado por eletricidade eólica renovável. Como o primeiro portfólio imobiliário comercial nos EUA a atingir a classificação de saúde e segurança, baseada em evidências e verificada por terceiros, a WELL Health-Safety Rating, a ESRT também obteve a maior classificação possível do GRESB 5 Star Rating and Green Star pelo desempenho de sustentabilidade no setor imobiliário e foi nomeado um Fitwell Champion para edifícios saudáveis e de alto desempenho. Para saber mais sobre a Empire State Realty Trust, acesseempirestaterealtytrust.com e siga a ESRT noFacebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

