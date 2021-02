O Empire State Building comemora o Ano Novo Lunar com cerimônia de iluminação virtual e vitrines na 5ª Avenida

NOVA YORK, 8 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- O Empire State Building (ESB) anunciou hoje que irá comemorar o Ano Novo Lunar em parceria com o Consulado Geral da China em Nova York acendendo em 10 de fevereiro as luzes de sua torre mundialmente famosa, e a inauguração de uma nova vitrine do Festival da Primavera no seu saguão da 5ª Avenida para comemorar o Ano do Boi.

Em 10 de fevereiro de 2021, pouco antes do pôr do sol, às 17h. EST (horário padrão oriental), convidados de todo o mundo podem participar da cerimônia de iluminação virtual na página do YouTube do Empire State Building e testemunhar a "virada do interruptor" que tornará vermelha a famosa torre do edifício antes da primeira lua nova do calendário lunar em 12 de fevereiro. Anthony E. Malkin, CEO, presidente e diretor do Empire State Realty Trust, fará comentários juntamente com o embaixador Huang Ping, Cônsul Geral do Consulado Geral da China em Nova York. A cerimônia estará disponível no website do Consulado Geral, no WeChat e no Instagram após o evento.

O Empire State Building também celebrará o Ano Novo Lunar com uma vitrine com qualidade de museu no saguão da Quinta Avenida, intitulada "Back to Order", exposta de 10 de fevereiro até 10 de março de 2021. Projetada pelo United Design Lab em colaboração com o China Arts and Entertainment Group Ltd, a vitrine conta a história do boi como um retorno à normalidade em 2021, após um ano sem precedentes. Em quatro cenas, o boi dá as boas-vindas à primavera, é representado como um símbolo de paz, permanece como um protetor contra inundações para trazer um bom tempo e dá início a uma colheita próspera. Com elementos tradicionais como cabaças, nuvens auspiciosas, flores de lótus, romãs e lanternas voadoras, as vitrines respeitam a importância desses símbolos históricos chineses. As vitrines do saguão da Quinta Avenida só podem ser acessadas por locatários e visitantes do Observatório ESB.

"O Ano Novo Lunar é um evento muito significativo para chineses e descendentes de chineses em todo o mundo. As famílias viajam para comemorar juntas. Em um mundo prejudicado pela COVID, homenageamos esta celebração com nossa especial e significativa iluminação da torre e fantástica vitrine", disse Jean-Yves Ghazi, presidente do Empire State Building Observatory Experience. "O Empire State Building expressa seus melhores votos de um rico e feliz ano novo aos nossos amigos que comemoram o Ano Novo Lunar do Boi. O Empire State Building está aberto e pronto para receber todos de volta à cidade de Nova York."

Para obter mais informações sobre o Empire State Building e suas iluminações e eventos especiais, acesse https://www.esbnyc.com/.

Sobre o Empire State Building

Com uma altura de 443 metros (da base à ponta da antena) e localizado no centro de Manhattan, o Empire State Building, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), é o "edifício mais famoso do mundo." O ano de 2021 comemora o 90º aniversário do edifício como um ponto turístico icônico no coração da cidade de Nova York.

Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e outras instalações, o Empire State Building atrai locatários de peso de várias partes do mundo e de setores diversos. O Empire State Building faz parte do portfólio de 938 mil metros quadrados da ESRT. A ESRT é líder em eficiência energética em ambientes já construídos e em sustentabilidade, e é o primeiro portfólio de imóveis comerciais nos Estados Unidos a conquistar a certificação WELL Health-Safety, uma certificação independente baseada em evidências e aplicável a todos os tipos de instalações. Essa certificação se concentra nas políticas operacionais, nos protocolos de manutenção, nos planos de emergência e na informação das partes interessadas acerca da abordagem de um ambiente no contexto da COVID-19 hoje e de questões mais amplas relacionadas à saúde e segurança no futuro.

A ESRT ganhou o maior reconhecimento de 5 estrelas e mais a estrela verde da GRESB 5, e a pontuação 88 na Avaliação de imóveis de 2020 da GRESB, uma conquista que coloca a ESRT entre os 20% melhores entre todos os participantes. A GRESB é reconhecida globalmente por ter um padrão rigoroso amplamente aceito como uma das melhores medidas de desempenho da sustentabilidade das empresas e fundos imobiliários.

O Empire State Building foi nomeado o destino de viagem mais popular do mundo em um estudo realizado pela Uber e foi eleito o edifício favorito dos EUA em uma pesquisa realizada pelo American Institute of Architects. O Empire State Building foi classificado como a atração número 1 da cidade de Nova York na 2ª edição da Ultimate Travel List da Lonely Planet. Para mais informações sobre o Empire State Building, acesse www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, https://www.tiktok.com/@empirestatebldg ou www.pinterest.com/empirestatebldg

Sobre o Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) possui, administra, opera, adquire e reposiciona escritórios e propriedades de varejo em Manhattan e na grande área metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o "edifício mais famoso do mundo." Em 30 de setembro de 2020, o portfólio de escritórios e espaço para varejo da empresa já consistia de aproximadamente 940 mil metros quadrados alugáveis, em 14 propriedades de escritórios, incluindo nove em Manhattan, três em Fairfield County, Connecticut, e duas em Westchester County, Nova York; e aproximadamente 65 mil metros quadrados alugáveis no portfólio de varejo.

O Empire State Realty Trust é líder em eficiência energética e sustentabilidade no ambiente construído, com 76% do portfólio elegível certificado comoENERGY STAR e 100% totalmente alimentada por eletricidade eólica renovável. Como o primeiro portfólio imobiliário comercial nos EUA a atingir a classificação de saúde e segurança, baseada em evidências e verificada por terceiros a WELL Health-Safety Rating , o ESRT também ganhou a maior classificação possível do GRESB o 5 Star Rating e o reconhecimento Green Star pelo desempenho de sustentabilidade no setor imobiliário e foi nomeado um Fitwell Champion para edifícios saudáveis e de alto desempenho . Para saber mais sobre o Empire State Realty Trust, acesse empirestaterealtytrust.com e siga ESRT no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

