O empresário Renato Costa lança e-book que ajuda profissionais a serem promovidos

Obviamente, o retorno financeiro é uma grande motivação para tais anseios, mas o reconhecimento profissional por parte dos superiores e colegas ocupa importante papel no rol de estímulos para a evolução na carreira. Porém, junto com todas as vantagens de uma promoção vêm novas responsabilidades, e é necessário que a atuação do profissional esteja alinhada com isso.

Como afirma o especialista Renato Costa, "Independentemente da carreira escolhida, o mercado é competitivo e implacável. Há muitos profissionais qualificados, e a sua promoção vai depender do quanto se destaca dentro da profissão. Na área de TI por exemplo, é importante ter uma formação consistente, mas só a formação não o levará ao sucesso desejado. É necessário ampliar os horizontes para novas áreas de conhecimento, inclusive e principalmente fora da área de atuação, que contribuirão para o sucesso do seu trabalho. Alguns softskills que não são ensinados no ensino superior formal, se tornaram imprescindíveis para qualquer carreira, habilidades de vender e se comunicar, apenas para citar duas."

É notório que algumas práticas permitem que o profissional maximize consideravelmente as chances se ser promovido. A comunicação, por exemplo, tem um papel determinante dentro de qualquer empresa. Além de aprimorar o trabalho em equipe, tal habilidade pode abrir portas e gerar oportunidades. Para Renato Costa, "há profissionais que carregam essa competência, mas também é possível desenvolvê-la."

Utilizando-se das estratégias certas, Costa traçou uma trajetória brilhante: aos 17 anos lavava louças e limpava mesas em um restaurante e com 28 já ocupava do posto de Diretor de Tecnologia da maior empresa de energia da América Latina, tendo ocupado cargos importantes em corporações de destaque como Alcatel Lucent, LATAM e AES Eletropaulo.

No intuito de auxiliar profissionais das mais diversas áreas no desenvolvimento da carreira, Renato Costa oferece em seu Instagram valiosas informações sobre o tema. Além disso, em seu canal no YouTube é possível assistir ao vídeo de lançamento de seu mais recente livro. ASSISTA

Para adquirir o e-book, CLIQUE AQUI.

